Demirtaş: PKK güçlendi BDP'ye zarar verdiler



T24 - PKK ve KCK'nın süreçten güçlenerek çıktığını söyleyen Demirtaş, "Tasfiye sürerse karşılarında PKK olacak, BDP olmayacak" dedi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, operasyonların PKK ve KCK’yı daha da güçlendirdiğini savunarak, “Biz siyaseti güçlü tutmaya çalışıyoruz. PKK ve KCK bu süreçten güçlenerek çıkmıştır ama BDP’ye zarar verdiler” dedi.



TBMM’deki makamında dün gazetecilerle ile sohbet eden Demirtaş, AKP’ylei ile gerilen havayı, “Böyle bir ortamda bizim AKP’ye karşı ılımlı bir dil kullanmamızı kimse beklememeli.” diye yorumladı. Demirtaş açılım dönemi anımsatılınca da, “AKP o dönemde güçlü değildi, devlet değildi, sadece hükümetti. Bu nedenle Kürtlerle çatışmayı ve PKK ile savaşmayı göze alamıyordu. Kürt açılımı adı altında zaman kazanmaya çalışıyordu. Artık kendisi devlet oldu” dedi.





Demirtaş, şöyle konuştu:



“8 Mart ve Nevroza hazırlanıyoruz. Sekiz ilde bölge toplantısı vardı. Fatma Kurtulan yürütüyordu bu çalışmaları. Engellemek için Fatma hanımı tutukladılar. Onların çökertmeye çalıştığı bütün yapıyı dik tutmaya çalışıyoruz. Başka mecralara kaymasın diye bu kahrı çekiyoruz. Çünkü partiyi ayakta tutmazsak insanlar başka yerlere kayacak.



Eğer siyaset kapalıysa dağa gidecekler. Milletvekillerine varıncaya dek tümüyle tasfiye ederlerse artık karşılarında PKK olacak BDP olmayacak.”



Operasyonlara parti tabanından gelen tepkilerin ‘parlamentodan çekilerek partiyi kapatma’ teklifine kadar uzandığını belirten Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bir kopuş var. Mesela ‘barış’ sözcüğüne çok tepkililer. Bize ‘ne barışı ne kardeşliği’ diye bağıranlar oldu. Biz siyaseti güçlü tutmaya çalışıyoruz. Onlar da bunu bozmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar PKK ve KCK’ya zarar verebilmiş değiller. PKK ve KCK bu süreçten güçlenerek çıkmıştır ama BDP’ye zarar verdiler.”



Abdullah Öcalan ile görüşmelerin sürmesi isteyen Demirtaş, “‘Askeri operaslonlarla PKK’yı bitireceğim’ derlerse, yaz ve bahar ayları büyük çatışmalara gebedir” dedi.







