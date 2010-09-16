-DEMİRTAŞ PATLAMAYI ERGENEKON'A BAĞLADI ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hakkari'deki mayın patlamasıyla ilgili, ''Bu olay aydınlatılırsa Ergenekon'un hala canlı olduğu, faaliyette olduğu görülecektir'' dedi. Demirtaş, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Hakkari'deki mayın patlamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı diledi. Demirtaş, BDP'nin talebine hükümetin ''olumlu'' yanıt vermesi üzerine, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile TBMM'de bugün saat 14.00'de bir görüşme öngörüldüğünü, ancak bu görüşmenin saatinin ''provokatif'' eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla son ana kadar netleştirilmediğini ifade etti. ''Bu görüşmeden sadece bizim telefonlarımızı dinleyenler haberdardı'' diyen Demirtaş, bu nedenle ''Hakkari'deki patlamanın meydana geldiği günün ve saatin oldukça önemli olduğunu'' söyledi. Demirtaş, patlamanın ardından hükümet tarafından görüşmenin ertelendiğini ifade ederek, ''Bu olayın ne olduğu ortadadır. İyi çocuklar sahnededir. Hükümet bu provokasyona teslim olmuştur. Böyle bir hükümet ülkede barışı sağlayamaz'' diye konuştu. Olayın kısa sürede aydınlatılması ve sorumluların açığa çıkarılmasını isteyen Demirtaş, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın olay yerine giderek soruşturmanın başına geçmesi gerektiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Demirtaş, ''TBMM'deki görüşmenin konusu ne olacaktı'' sorusu üzerine, görüşmede gündemdeki siyasi konular ile Anayasa değişikliğini ele alacaklarını söyledi. Demirtaş, patlamaya ilişkin bir başka soru üzerine de ''Orada ciddi deliller bırakılmış, bunların incelenmesi lazım. Şemdinli'ye benziyor mu, ardında iyi çocuklar var mı, delillere bakınca ortaya çıkartılabilir. Bu olay aydınlatılırsa Ergenekon'un hala canlı olduğu, faaliyette olduğu görülecektir'' dedi. Demirtaş, konunun üzerine gidilmesi halinde, gereken katkıyı vereceklerini de sözlerine ekledi.