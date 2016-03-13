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Demirtaş: Parlamentonun bize dayatılan faşizme karşı el ele vermesi lazım

"Sözde, lafta kalmasın istiyoruz, bu nedenle el ele verelim"

13 Mart 2016 01:45

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, partisi milletvekillerine yönelik dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda konuştu ve muhalafete "el ele verme" çağrısında bulundu. Demirtaş, ""Bize dayatılan gericiliğe, yobazlığa, faşizme, savaş politikalarına karşı, parlamentoda yüreği halk için, ezilenler için, emekten yana atan her kardeşimizin el ele vermesi lazım. CHP'de var biliyorum, partimde var biliyorum. Her yerde bunu yapmanın zamanı geldi, geçiyor" diye konuştu.

Radikal'in haberine göre, İstanbul Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gezi Dayanışması" etkinliğine katılan Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"Sözde, lafta kalmasın istiyoruz. Bu nedenle el ele verelim. Daha çok dayanışma içerisinde olmamız lazım. Gezi'nin direniş ruhu, Cizre'nin direniş ruhu, Cerattepe'de dolaşan direniş ruhu. Onları korkutan, panikleten budur. İyi ki böylesi bir ruh aramızda dolaşıyor. Tarih boyunca hep vardı, iyi ki varlar.

"Parlamentodan başlayarak belki. Parlamentoda bize dayatılan, bizim şahsımızda halklarımıza dayatılan gericiliğe, yobazlığa, faşizme, savaş politikalarına karşı Parlamentoda yüreği halk için, halktan yana, ezilenler için, emekten yana, ötekileştirilmişler için atan her kardeşimizin el ele vermesi lazım. CHP'de var biliyorum, partimde var biliyorum. Bugün el ele veremeyeceksek... İttifaktan söz etmiyorum, bir birleşmeden söz etmiyorum, omuz omuza, yan yana yürümekten söz ediyorum. Her yerde bunu yapmanın zamanı geldi, geçiyor. Annelerin talimatı, şehitlerimizin emri budur. Yapacaksak eğer geciktirmeyelim. Bu son derece mümkündür. Bu zor değildir, lüks değildir, tarihi bir zorunluluktur." 

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