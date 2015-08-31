Demirtaş: Para için sakın komşularınızı ihbar etmeyin

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Resmi Gazete’de yayımlanan, muhbirlerin ödüllendirilmesiyle ilgili düzenlemeye ilişkin olarak, "Türkiye Cumhuriyeti ordusu NATO’nun en büyük ordusu, yanılmıyorsam dünyanın da en büyük 3’üncü ordusudur. Polis teşkilatı da en büyük teşkilatlardan biri. Milli İstihbarat, Jandarma İstihbarat ve Emniyet İstihbarat birimleri var. Böylesine büyük olduğunu söyleyen bir devlet, güçlü olduğunu belirten bir hükümet, nasıl bütün bu güçlere rağmen çaresiz kalıyor da, ispiyonculuktan medet umuyor. Bütün yurttaşlarıma tavsiyem, para için sakın komşularınızı ihbar etmeyin. İspiyonculuk onursuzluktur" şeklinde konuştu.

Demirtaş, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile yaptığı görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dağa taşeronluk yapıyorlar” ifadelerine değinen Demirtaş, “Bir cumhurbaşkanı aslı astarı olmayan iddialarla partimizi yıpratmaya çalışamaz. Bir cumhurbaşkanının yapması gereken şey bu değil. 7 Haziran seçimleri sonrası ne değişti tam olarak? Kendilerinin aldığı savaş kararı dışında değişen bir şey yok” dedi.

HDP’nin yüzünü her zaman halka döndüğünü ifade eden Demirtaş, “Seçim öncesi de böyleydi, seçim sonrası da öyledir. Seçimlerden sonra yüzünü dağa dönen kendileridir. Yüzünü dağa dönüp savaş ilanı yapan kendileridir. HDP seçim öncesi nerdeyse, seçim sonrası da ordadır. Biz çözümü parlamento içerisinde aradığımız için seçime girdik ve 80 vekilimizle oraya gittik. Savaş kararını veren biz değil, bizatihi kendisidir” dedi.

'Erdoğan muhalefet partilerini rakip olarak görmekten vazgeçsin'

Cumhurbaşkanı’nın muhalefet partilerini rakip olarak görmekten vazgeçmesi gerektiğini de vurgulayan Demirtaş, “Bir Cumhurbaşkanı olarak da artık muhalefet partilerini bir rakip olarak görmekten vazgeçmesi lazım. Bir cumhurbaşkanına yakışmıyor bu. Cumhurbaşkanlığı makamına da yakışmıyor. Biz kendisini siyasi rakip olarak görmüyoruz. Bize yönelik her ifadenin cevabını da fazlasıyla alacaktır” dedi.

Resmi Gazete’de yayınlanan ve muhbirlerin ödüllendirilmesiyle ilgili de fikrini beyan eden Demirtaş, “Türkiye Cumhuriyeti ordusu NATO’nun en büyük ordusu, yanılmıyorsam Dünya’nın da en büyük 3’üncü ordusudur. Polis teşkilatı da en büyük teşkilatlardan biri. Milli İstihbarat, Jandarma İstihbarat ve Emniyet İstihbarat birimleri var. Böylesine büyük olduğunu söyleyen bir devlet, güçlü olduğunu belirten bir hükümet, nasıl bütün bu güçlere rağmen çaresiz kalıyor da, ispiyonculuktan medet umuyor.” diyerek eleştiride bulundu.

'Para için sakın komşularınızı ihbar etmeyin'

İspiyonculuğun utanç verici bir şey olduğunu da aktaran Demirtaş, “Bütün yurttaşlarıma tavsiyem, para için sakın komşularınızı ihbar etmeyin. İspiyonculuk onursuzluktur. Suçla mücadele başka bir şeydir, yurttaşını onursuzluğa teşvik etmek başka bir şeydir. Sizin ispiyonladığınız insan gerçekten öyle midir değil midir bilemezsiniz. Onun başına gelecek her şeyden siz sorumlu olursunuz. Toplum da bir anda birbirine güvenmeyen, komşuluk ilişkilerinin dejenere olduğu, güvensizliğin olduğu, insanların birbirine düşman haline getirildiği bir durum, kaos ortaya çıkabilir. Para için insanlarımız birbirini satmamalıdır. Bu çağrıya insanlarımız elinin tersiyle cevap vermelidir. Böyle ucuz bir politika olur mu?” diye sordu.