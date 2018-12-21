Demirtaş: Özgür yarınlara az kaldı

Yazar, sanatçı, gazeteci, hukukçu ve insan hakları savunucularından oluşan heyet, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'ne gitti. Aralarında gazeteci Aydın Engin, Hasan Cemal, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, oyuncu Deniz Türkali, yazar Oya Baydar, 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın da aralarında bulunduğu heyet temsilcilerinin cezaevi önündeki açıklaması "Valilik yasağı var" denilerek engellendi. Engellemenin ardından heyette yer alan avukatlar ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, cezevine girerek Demirtaş ile görüştü. Görüşme sonrası dinlenme tesisi önünde açıklama yapıldı.

Evrensel’de yer alan habere göre, heyet adına ortak açıklamayı Yazar ve Edebiyatçı Av. Burhan Sönmez gerçekleştirdi. Sönmez, "Yeni bir yıla giriyoruz. Hapishaneler on binlerce suçsuz, günahsız insanla dolu. Kimisi hukukun, adaletin hiçe sayıldığı sözde yargı kararlarıyla içerde tutuluyor, kimisi aylardır hatta yıllardır iddianameleri bile hazırlanmadan, neyle suçlandıklarını bilmeden yargısız infazlarla karşı karşıya" dedi.

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Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler, bu ülkenin vicdanlı, ahlaklı, özgürlükçü, barışçı insanlarının 'Bir yanımız içerde' diyen seslerini içerdekilere ve dışardakilere duyurmak için, ağır hukuk ve insan hakları ihlallerinin kurbanlarına dayanışma duygularımızı iletmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız. Edirne’den Silivri’ye, Kandıra’dan Diyarbakır’a ve bütün tutukevlerine, cezaevlerine sürecek yolculuğumuzun ilk adımına, AHİM kararına rağmen anayasa ve yasa ihlalleri pahasına özgürlüğünden mahrum bırakılan Sayın Demirtaş’ın şahsında Edirne Cezaevindeki tutuklulara selamlarımızı, sevgilerimizi göndermekle başlıyoruz. 'Sizler içerdeyken hepimizin, milyonların da bir yanı içerde, haklısınız, güçlüsünüz, yalnız değilsiniz' diyoruz."

“Geri adım yok direnmeye devam”

Açıklamadan sonra Başak Demirtaş bir konuşma yaptı ve sözlerine eşi Selahattin Demirtaş ile dayanışma içinde olanlara teşekkür ederek başladı. Daha sonra Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını okudu.

Selahattin Demirtaş'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: Baskı ve zorbalık dönemlerinin panzehiridir dayanışma. El ele aşacağız bu karanlık günleri. Birlikte eşit ve özgür bir yaşamı mutlaka var edeceğiz. Bu günler geride kaldığında direnişin acı tatlı hatıralarını yad edeceğimiz dostlarımın beni ziyaretinden onur duydum. Bizi teslim almaya çalışan kötülüğe karşı korkmadan ve kararlılıkla, iyiliği savunmaya devam etmeliyiz. Özgürlük bedelsiz kazanılmıyor, biz de ödemekten çekinmiyoruz. Geri adım atmak yok, direnmeye devam. Özgür yarınlara az kaldı, görüşeceğiz mutlaka, tekrar hoşgeldiniz, hepinize selam, sevgiler...

Heyette yer alan isimler

Heyette yer alan isimler şöyle:

Ahmet Dindar, Ahmet Kaya, Arzu Başaran, Aydın Engin, Ayşe Erzan, Ayşegül Devecioğlu, Burhan Sönmez, Celalettin Can, Cengiz Arın, Çağatay Anadol, Deniz Türkali, Emine Uşaklıgil, Esmahan Akyol, Fadime Gök, Fatoş Tanyeri, Funda Oral, Gençay Gürsoy, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Haluk Ağabeyoğlu, Hasan Cemal, Hasan Cevad Özdil, İnci İşbulur, Melek Ulagay, Nesteren Davutoğlu, Neşe Erdilek, Niyazi Zorlu, Nurten Ertuğrul, Oya Baydar, Semih Bilgin, Turhan Günay, Tülay Özdeş, Viktorya Ciprut, Yavuz Okçuoğlu, Zeynep Tanbay, Canan Coşkun, Candan Yıldız, Eylem Nazlıer, Nimet Tanrıkulu, Hacı Ogiş