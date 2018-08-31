Demirtaş: Ortadoğu, Üçüncü Dünya Savaşı'na gidişin merkezlerinden biri konumunda

T24

H. Mesut Çelebioğlu tarafından Marx21 Yayınları’na hazırlanan ‘Barış Zamanı’ başlıklı broşür, 1 Eylül Dünya Barış gününe özel ikinci baskısını yaptı.

Broşürün ilk baskısında savunmasından bir bölüm yer alan, yaklaşık 2 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bu baskı için kaleme aldığı yeni yazısında, "Savaşın ve kanın hiç terk etmediği Ortadoğu bölgesi bugün 3. Dünya Savaşı’na doğru gidişin merkezlerinden birisi konumundadır" değerlendirmesinde bulundu.

Barış Zamanı broşüründe, UNESCO ödüllü bilim insanı Ayşe Erzan, Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı Rıza Türmen, KHK ile ihraç edilen akademisyen ve Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi, Kocaeli Üniversitesi’ndeki görevinden KHK’yle ihraç edilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun da aralarında yer aldığı isimlerin yazılarına yer verildi.

"Yol, halkların ve inançların demokratik konfederal birliğinden geçiyor"

Demirtaş'ın "Emperyalizm, Savaş, Ortadoğu, Kürt Sorunu" başlıklı makalesinden tadımlık bölümler şöyle:

"Bizim kuşağımız transistörlü radyodan tabletlere uzanan bir değişimi yaşarken bile yeterince hızlı değildi. Gelecek nesillerin hızını tahmin bile edemeyiz artık."



"Savaşın ve kanın hiç terk etmediği Ortadoğu bölgesi bugün 3. Dünya Savaşı’na doğru gidişin merkezlerinden birisi konumundadır. Mezhep, ulus, din savaşlarıyla parçalanmış bu bölgede emperyalizm kanlı biçimde hüküm sürmeye devam ediyor. Ortadoğu’nun bağımsızlığına ve birleşik bir güç olmasına giden yol, halkların ve inançların demokratik konfederal birliğinden geçiyor."

"Ortadoğu’nun kendi iç barışını kurması, halkların ve inançların kardeşleştiği bir gelişme aşamasını yakalaması gereklidir. HDP ve onun arkasındaki toplumsal-siyasal mücadeleler birikimi, halkları ve inançları birbirine kırdıran gerici çerçeveyi yıkarak birleşik Ortadoğu’yu yaratma iddiasındadır. İnsan medeniyetinin ilk atılımlarını gerçekleştiren neolitik devrime sahne olmuş bu topraklar yeniden insanlığın öncülüğüne ancak bu temelde bir demokratik dönüşümle ulaşabilir."

Kitapçıkta yer alan yazılar ve yazarları şöyle:

Önsöz - Ayşe Erzan

Savaş ve Barış - Ayşe Erzan

Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur - Onur Hamzaoğlu

Emperyalizm, Savaş, Ortadoğu, Kürt Sorunu - Selahattin Demirtaş

Savaş ve Göç - Cem Terzi

Filistin: 70 yıldır "El Nakba" Sürüyor - Çiğdem Özbaş

Çatışma Süreci ve Yok Edilen Şehirler - Nevin Soyukaya

Savaş Muktedirlerin, Barış Toplumların Eseridir - Hakan Tahmaz

Barış İçinde Yaşama Hakkı - Rıza Türmen

Barış Bloku: Bir Düş Kırıklığının Kısa Öyküsü - Gençay Gürsoy

Barışı Sokakta İnşa Etmek - Cuma Çiçek

Savaş Karşıtı Mücadeleyi Güçlendirmek - Hülya Üçpınar

68: Barış ve Demokrasi Mücadelesinin Birlikteliği - H.Mesut Çelebioğlu

Savaş Karşıtlığı Deneyimleri - Ayşe Erzan

-- Kırım Nire, Kore Nire? (1853-1950)

-- Türkiye Barış Komitesi (Barış Derneği)

-- 68 Vietnam Savaşı (1960-1975) ve Savaş Karşıtlığı

-- Irak’ta Savaşa Hayır

-- Irak Dünya Mahkemesi

-- İstanbul 24-26 Haziran 2005

-- Barış İçin Akademisyenler

1917: Ekmek ve Barış - H.Mesut Çelebioğlu

"Kurtuluş"un Bilinmeyen Yüzü - Cem Uzun

Falklands Savaşı Dersleri - Barış Çınar