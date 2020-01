Demirtaş'tan Davutoğlu'na davet: Silvan'ın sokaklarına beraber gidelim

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Silvan’da yaşanan olaylarla ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu eleştirerek, olayların müzakere edilerek çözülebileceğini söyledi. Demirtaş, “Neyin ne olduğunu biliyormuş Davutoğlu. Buyursun beraber gidelim davet ediyorum. Silvan’ın, Cizre’nin sokaklarına beraber girelim. Çözüm için gidelim” dedi.

CHA'nın haberine göre; Selahattin Demirtaş, Galatasaray Meydanı’nda Cumartesi Anneleri’nin oturma eylemine katıldı. Protestocularla birlikte yere oturan Demirtaş, eylemin ardından basın mensuplarına konuştu.



Demirtaş, Ahmet Davutoğlu’na Silvan’a birlikte gitme çağrısında bulundu. Demirtaş, “İyi değil durum, maalesef hala sokağa çıkma yasağı devam ediyor, 12 gün geçti. Nusaybin’de de bu böyle. Başbakan olarak ‘halkı, kamunun güvenliğini korumak için operasyonlar devam edecek’ diyor. Ama kamunun, Silvan’ın tamamı şu an AKP teröründen kurtulmaya çalışıyor.

"Kimi kimden koruyor orada?"

Orada kamu güvenliğini tehdit eden tek şey AKP’nin güvenlikçi politikalarıdır. Kamu orada AKP’den rahatsız. AKP’nin güvenlik anlayışından rahatsız. Kimi kimden koruyor orada? Merak ediyorum. AKP güvenlik politikalarını bitirse, ‘bütün sorunları diyalog yoluyla çözeceğiz’ dese bir anda her şey normale dönebilir. Ama ısrarla ‘operasyonla, silahla çözeceğiz’ dediği için bugün Silvan’da bunlar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.



Başbakan Davutoğlu’na Silvan’a birlikte gitme çağrısında bulunan Demirtaş, şöyle konuştu: “Neyin ne olduğunu biliyormuş Davutoğlu. Buyursun beraber gidelim davet ediyorum. Silvan’ın, Cizre’nin sokaklarına beraber girelim. Hendeklerde ne oluyor, insanlar neden hendek kazmışlar? Ülkenin başbakanı değil misin? Buyurun muhalefetle birlikte o ilçelere gidelim, sorununu dinleyelim halkın. Niye polisleri gönderiyor oraya? Biz gidelim. Sorumluluk sende değil mi? Eğer siyasetçi değilsen, işi sadece polislere havale edeceksen görevini bırak bir emniyet müdürü ülkeyi yönetsin.

"Sorunları emniyet müdürlerine havale edeceksen sen yönetme"

Bütün bu devasa sorunları emniyet müdürlerine havale edeceksen sen yönetme ülkeyi. Sen her gün çıkıp ‘operasyonlar devam edecek’ dersen senin siyasetçi kimliğin bitmiş demektir. Siyasetçiysen ve çözüm istiyorsan buyur beraber gidelim. Yan yana, açık davet ediyorum. Çözüm için, çözüm adına. Siyasetçiler olarak sorumluluğu biz üstlenelim. Nusaybin’e, Cizre’ye buyurun beraber gidelim. Gençleri dinleyelim, oradaki insanları dinleyelim ne istiyorlar. Çözer miyiz çözemez miyiz uğraşalım. Sen her gün ısrarla özel harekatçıları oralara gönderip he rgün sivil insanları katlettireceğine buyur bir gün beraber gidelim. Sorunu çözmek adına başbakanı davet ediyorum.”