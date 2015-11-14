Silvan'daki sokağa çıkma yasağı 12 gün sonra kaldırıldı

12 gün süren sokağa çıkma yasağı boyunca 10'a yakın sivilin hayatını kaybettiği, 2'si polis 1'i asker 3 güvenlik görevlisinin şehit olduğu Silvan'da sokağa çıkma yasağı saat 14:00 itibariyle kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada "Son çalışmalar sırasında güvenlik güçlerimize yapılan saldırılar sonucu meydana gelen çatışmalarda 5 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, 10 BTÖ mensubunun da etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Mahalledeki hendeklerin de tamamına yakınının kapatıldığı da ifade edildi.

Silvan’da görev yapan ve aralarında Jandarma Özel Harekat Timlerinin de bulunduğu askerler, bugün ilçeden çekilmeye başladı.

İlçe merkezindeki Diyarbakır Caddesi üzerinden yürüyerek birliklerine giden askerlere, belediye binası önünde toplanan bir grup tepki gösterdi. Bunun üzerine bölgede bulunan vatandaşlar ile HDP ilçe yöneticileri tepki gösterenleri uzaklaştırıp, askerlerin yanına giderek ve birlikte yürüyerek tepki gösterilmesini engelledi. Askerler, hiçbir olay yaşanmadan ve ilçe merkezinden yürüyerek geçerek birliklerine gitti. Askerlerin ardından, operasyonda görev alan ve aralarında paletli tanklar ile zırhlı araçların da olduğu askeri araçlar ilçe merkezinden geçiş yaptı.

Konuya ilişkin olarak Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

Silvan ilçesinde BTÖ mensuplarınca sokakların bariyerler ve hendeklerle kapatılarak kamusal faaliyetlerin ve vatandaşlarımızın günlük yaşamının, çocuklarımızın eğitim hakkının, sağlık hizmetlerinin alınmasının ve verilmesinin, vatandaşlarımızın kendi evlerine ve özel alanlarına girmelerinin engellenmesi, terör örgütleri tarafından başta kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımıza yönelik saldırı, sabotaj, taciz, yol kesme, patlayıcı madde kullanma, vb. eylemlerin devam etmesinden dolayı; bariyerlerin kaldırılması, hendeklerin kapatılması, bariyer ve hendekler içine tuzaklanmış patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak, 03.11.2015 Salı gününden itibaren Silvan ilçesinde faaliyet planlanmış ve Silvan Kaymakamlığımızca 03.11.2015 Salı günü saat 05:00’den itibaren ilçemiz Tekel, Konak ve Mescit mahallerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Güvenlik birimlerimizce BTÖ mensuplarının kazdığı hendeklerin kapatılması ve oluşturdukları barikatların kaldırılması için başlatılan faaliyet esnasında BTÖ mensuplarının silahlı ve bombalı saldırıları sonucu 1 Jandarma Teğmen ve 2 Polis şehit olmuş, yaralanan 1 Uzman Çavuş ve 1 Polis Memurunun ise tedavilerine devam edilmektedir. BTÖ mensupları ile devam eden çatışmalar sırasında 2 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Yaralanan vatandaşlardan 2 kişinin tedavilerinede hastanelerimizde devam edilmektedir. Son çalışmalar sırasında güvenlik güçlerimize yapılan saldırılar sonucu meydana gelen çatışmalarda 5 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, 10 BTÖ mensubunun da etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Ayrıca yapılan faaliyet esnasında 22 şahıs gözaltına alınmış, yapılan tahkikatlar neticesinde 1 şahıs tutuklanmış, 20 şahıs serbest bırakılmış, 1 şahsın ise gözaltı işlemi devam etmektedir.

Yapılan çalışmalar esnasında;

4 adet Kaleşnikof tüfek

2 adet Tabanca

1 adet Mauser Tüfek

5 adet Av Tüfeği

9 adet şarjör

709 adet mermi mühimmatı

1 adet EYB ( el yapımı bomba)

1 adet Roketatar

5 adet Roketatar mühimmatı

Değişik ebat ve çapta elektrik kablosu

20 Kg nevi bilinmeyen patlayıcı madde yapımında kullanılan toz madde,

ele geçirilmiştir.

Ayrıca faaliyet yürütülen 3 mahallemizde BTÖ mensuplarınca açılan 22 hendek ve barikat kapatılmıştır. Hendek içerisine ve çevresine tuzaklanan patlayıcılardan 12 adedi çatışmalar esnasında patlamış, faaliyet sonrası tespit edilen patlayıcılardan 4 adedi yerinde,8 adedi ise güvenli alanda imha edilmiştir.

Silvan ilçemizdeki olaylar ile ilgili soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmektedir.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği süre içerisinde Silvan Kaymakamlığınca bölgede bulunan vatandaşlarımıza ekmek ve gıda yardımlarında bulunulmuş, barınma ihtiyacı olan ailelere gerekli destek verilmiştir.

Hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve tuzaklanan patlayıcıların patlatılması sırasında zarar gören vatandaşların bu zararları, Silvan Kaymakamlığınca oluşturulacak Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenerek ilgililere ödeme yapılacaktır.

Hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılmasına müteakip huzur ve güven ortamı yeniden tesis edilerek Silvan Kaymakamlığımızca 14.11.2015 Cumartesi günü saat: 14:00 itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır.

Vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılık ve faaliyet süresince güvenlik görevlilerimize vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz.

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bulunmalarını sağlamak maksadıyla terörle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir.