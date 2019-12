-DEMİRTAŞ: ''ÖNERDİĞİMİZ MODEL TÜRKİYE'YE ÖRNEK'' DİYARBAKIR (A.A) - 24.12.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye pratik olarak önerdikleri yerinden yönetim modelinin Türkiye'nin her tarafı için örnek olduğunu savundu. Demirtaş, Bağlar Belediyesi Toplantı Salonu'nda seçime yönelik çalışmaları değerlendirmek amacıyla partisine mensup belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, Türkiye'de yerel yönetimlerin ne olduğu, ne olması gerektiği, yerinden yönetim anlayışının uzun bir süre tartışılacağını söyledi. Yerel yönetimlerde görev yapan her bir arkadaşının Türkiye'de yerel ve yerinden yönetimin, katılımcı demokrasi anlayışının ne olması gerektiği konusunda çok önemli pratikler sergilediğini kaydeden Demirtaş, ''Aslında bizim Türkiye'ye pratik olarak önerdiğimiz yerinden yönetim modeli bence Türkiye'nin her tarafı için örnektir'' dedi. Çalışmalarında eksiklik ve yetmezliklerin de bulunduğunu, bunları masaya yatıracaklarını anlatan Demirtaş, ortaya çıkaracakları hizmet, katılımcı ve halkçı belediyecilik anlayışıyla BDP'nin Türkiye'ye önerdiği modelin Türkiye'nin geleceğini kurtaracak en önemli çalışma perspektifi olduğunun bu şekilde ortaya çıkacağını öne sürdü. Özellikle belediye başkanlarının partilerinin genel politikalarını, genel yaklaşımlarına, yerel yönetimlerde hayata geçirme konusunda gösterecekleri başarının Türkiye'nin de ufkunu açacağını belirten Demirtaş, özellikle tıkanmış olan bürokratik yönetim anlayışını ciddi bir alternatif oldukları, kararlı bir duruşla bu modeli hayata geçirdiklerinin pratikte ortaya çıkacağını bildirdi. Demirtaş, şöyle dedi: ''Hiçbir partide kendini doğrudan halka açma iradesi yok. Diğer partilerde, 'Ben halktan daha iyisini bilirim, halka rağmen kararlarımı alırım' anlayışı hakim. Biz bu köhnemiş zihniyeti kırmaya çalışıyoruz. Eğer bir yere hizmet götürülecekse halkın görüşü alınmadan, katılımı sağlanmadan yapılan her hizmet anti demokratik bir uygulamadır. Yerel yönetimler demokrasinin kalesi olmalıdır. Bugüne kadar hizmet yürüttüğümüz bütün alanlarda halkla iç içe yapılan faaliyetler en başarılı faaliyetlerdir. Bugünü kadar bu anlayışı yerleştirme konusunda başarılı olmuş bütün arkadaşlar halkın sevgisine mazhar olmuştur.'' ''Bizim belediye ve il başkanlarımızın çalışma alanları makam odaları ve makam araçları değildir, mahalledir, şantiyedir, sokaktır, esnaftır'' diyen Demirtaş, bu anlayışla önümüzdeki dönemi daha güçlü yöneteceklerini kaydetti. Toplantıya, BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu BDP'li belediye başkanları katıldı.