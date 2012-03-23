Demirtaş: Ölümleri durdurmak için rol üstlenmeye hazırız



Aslı Aydıntaşbaş

(Milliyet - 23 Mart 2012)



Hükümet ve BDP arasında kritik görüşme



Geçen ay Ankara’da sessiz sedasız gerçekleşen bir görüşmeyle BDP, hükümete Kürt sorununa çözüm için ‘insiyatif almaya’ hazır olduğu mesajını vererek parlamento çatısı altında ortak bir çalışma yapısı önerdi.

Hükümetin kritik bir bakanı ile BDP eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Selahattin Demirtaş arasında gerçekleşen bu görüşme, 2008’den bu yana BDP’nin dışarıdan izlemek durumunda kaldığı Açılım ve Habur süreçlerinden bu yana ortaya koyduğu en güçlü siyasi insiyatif olmaya aday.

Yaklaşık bir ay önce bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede Demirtaş ve Kışanak, Kürt sorununun çözümü için aktif rol üstlenmeye hazır olduklarını vurgulayarak ‘Süreç sertleşiyor. Baharda savaşın tırmanma olasılığı var. Biz BDP olarak rol üstlenmeye hazırız. Birlikte çalışalım. Karşılıklı güven ortamı oluşturmak konusunda başarılı olursak, şiddetin durması konusunda da demokratik basınç yaratabiliriz’ teklifinde bulunmuş.



Parti Meclisi'nin kararı



Görüşmeyi doğrulayan BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Milliyet’e parti meclisinin ortak kararı doğrultusunda bu adımı attıklarını belirterek ‘Siyaset bu günler için vardı. Bahar geliyor ve korkuyoruz ki savaş tırmanacak. Ölümleri durdurmak için rol üstlenmeye hazırız. Hükümete bazı konulardaki kaygılarımızı ileterek insiyatif almak istediğimizi ilettik. Çözüm noktasında bizim de bir planımız var. Sizin de varsa birlikte masaya yatıralım, dedik’ dedi.

Demirtaş, Başbakan Tayyip Erdoğan’a iletilmek maksadıyla tasarlanan görüşmede BDP’nin nasıl bir mekanizma teklif ettiği konusunda ise şunları söyledi: ‘İşin esasını konuşmadık. Ama bir yerlerden başlamak lazım.

Takvimleştirebiliriz. Biz bahar arifesinde olabileceklerin önüne geçmeye hazırız. Karşılıklı güven ortamı oluşturmak için makul ve çözülebilir şeylerden başlayalım dedik. Masaya oturduğumuzda sadece bir madde üzerinde bile anlaşsak çıkıp bunu açıklayalım, dedik.’



"Artık PKK'yla temas yok"



Hükümet henüz 25 gün önce yapılan teklife yanıt vermiş değil. Ancak dün Fikret Bila’ya açıklama yapan bir üst düzey yetkili, hükümetin bundan sonra yeni güvenlik konsepti çerçevesinde PKK ile herhangi bir temas düşünmediğini, çözüm yeri olarak da parlamentoda ‘ipleri İmralı ve Kandil’in elinde olmayan, demokratik yollarla seçilerek Meclis’e gelmiş, siyasi inisiyatif kullanabilecek parti veya partilerle muhatap olunacağını’ söylemekteydi.

Buna paralel olarak bir ay önceki görüşmede BDP’nin teklifini Başbakan’a aktaracağını anlatan hükümet yetkilisi de görüşmede hükümetin bundan sonra PKK ile temasta bulunmayacağını, şu zamana kadar yapılan temaslardan fayda sağlanmadığını ve genel hatlarıyla terörle mücadelede yeni güvenlik konseptinin olumlu sonuç verdiğini aktarmış. Hükümetin yeni güvenlik konseptini zedeleyecek adımlara sıcak bakmadığını da belirten yetkili, buna karşın BDP’nin PKK’nın silah bırakması konusunda rol oynayabileceğinin de altını çizmiş.



"Ahlaki sorumluluk"



Toplantı konusunda Milliyet’e değerlendirmede bulunan Demirtaş, ‘Hükümet bize henüz dönüş yapmadı. Ama Başbakan bize yönelik sert mesajlar veriyor, grup toplantısında da Kandil’den talimat aldığımız gibi gerçeği yansıtmayan şeyler söyledi. Oysa daha 25 gün önce bu konuda insiyatif almak istediğimizi ileten bizzat biziz.

Sanki biz sorumluluk almak istemiyoruz gibi bizi elinin tersiyle itiyor. Ama doğru değil. Sağlıklı değil. Biz siyasi çözüm arama noktasındayız ve samimiyiz. Bu iş eninde sonunda siyasi çözüm ve müzakere noktasına gelecek. Bunu bir gün bile erkene çekebilmek ahlaki bir sorumluluk. Bu hafta, önümüzdeki hafta makul bir yerlerden başlayalım. BDP o kapıyı her zaman açık tutuyor’ dedi.