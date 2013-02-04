Demirtaş: Öcalan'ın arkasındayız

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Burada açık ve net ifade ediyorum. Biz parti olarak bütün gücümüzle Öcalan'ın arkasındayız" dedi.

BDP Genel Başkanı, 'BDP başka düşünüyor, Öcalan başka düşünüyor, Kandil, Avrupa başka düşünüyor' diyenlere seslendi.



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Batman İl Başkanlığı 2. Olağanüstü Kongresi'nde konuştu.

Demirtaş, başlatılan süreci canı gönülden desteklediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bunlar bu partiyi, bu halkı hiç tanımayanlardır. Zerre kadar bu halkın, bu hareketin ruh dünyasını, duygularını anlamayanlardır. Burada açık ve net ifade ediyorum. Biz parti olarak bütün gücümüzle Öcalan'ın arkasındayız."

"Bu devlet, bu hükümet Öcalan'ı Kürtlere karşı kullanacak diyenlere de iki çift lafımız var" diyen Demirtaş, "Öcalan'ın nasıl bir siyasetçi olduğunu henüz anlamadıysanız o sizin probleminiz. 40 yıldır Ortadoğu gibi bir cadı kazanında bir halkı uçurumun kenarından alıp, yeniden var edebilecek bir siyasetçi. Ortadoğu'nun en güçlü siyasetçisini 'enstrüman olarak kullanacağım' diyenler ancak kendi zihin dünyaları bulanık olanlardır'' şeklinde konuştu.

Ankara'da ''Yeni bir müzakere süreci başlatalım'' diyenler bulunduğunu, ancak daha bunun Batman, Van ve Hakkari sokaklarına, mahkeme salonlarına yansıdığını görmediklerini söyleyen Demirtaş, ''Pratik politika değişikliği görmek istiyoruz... Bunun içinde fazla zamanımız yok. Bu işi zamana yaymak tehlikelidir. Bu işi zamana yaymak tehlikelere, provokasyonlara davetiye çıkaracaktır' ifadelerini kullandı.

Demirtaş, şunları söyledi: ''O nedenle İmralı'ya giden ilk siyasi heyetimizin ardından, ikinci siyasi heyetin ve sonrasında da düzenli görüşmelerin artık başlaması gerekir... İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu konularda gelişmeler yaşanabilir. İkinci bir siyasi heyeti milletvekillerimizden oluşan bir heyeti İmralı'ya göndereceğiz. Ve Öcalan'ın bu sürece ilişkin görüşlerini, varsa çağrılarını halkımızla paylaşacağız.''



Başbakan Erdoğan'a seslendi



"Başbakan'ın dediği gibi Kürtleri de AKP temsil ediyorsa masanın bir tarafında sen otur, diğer tarafında da AKP'li kürt milletvekillerini oturt konuşun, çözün. Biz engel olmayız. Biz itiraz etmeyiz. Çözebiliyorsanız masa orada, sandalye orada... 75 milletvekili masanın bir tarafında, siz de diğer tarafında oturun, çözün bakalım oluyor mu. Olmayacağını da kendisi de biliyor. O halde bu muhataplık tartışmasını sonlandırmak lazım.

Önümüzde tarihi bir fırsat var. Türkiye toplumunun yüzde 80-90'nı bu süreci destekliyor. Bu havayı bu desteği bir daha yakalamamız zor olabilir. O nedenle cesur olmalısınız, kararlı olmalısınız. Ve bu konuda samimi adımlar atmalısınız. Bunları yaparsanız atacağınız adımları destekleriz. Atacağınız adımlar boşa gitmesin diye maniple edilmesin, provoke edilmesin diye biz de elimizden geleni yaparız."