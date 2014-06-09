Demirtaş: Öcalan ile görüşme her şeyi değiştirebilir

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, HDP heyetinin İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmenin bölgedeki gerilim açısından her şeyi değiştirebileceğini söyledi. Hükümetin Lice'de karakol yapılmaması ile ilgili talepleri bugüne kadar ciddiye almadığını söyleyen Demirtaş bu tavrın değiştiği görüşünde.

Lice'de karakol yapılmasını protesto eyleminde çıkan olaylarda açılan ateş sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesi ile tırmanan gerilim sürüyor. Halkların Demokrasi Partisi'nden Pervin Buldan, İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder sorunu görüşmek üzere bugün İmralı Cezaevindeki PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Görüşme öncesinde Al Jazeera'den Gonca Şenay'a konuşan Demirtaş, "Heyetimiz bugün İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapacak, kendisinin bakışını anlamak istiyoruz" dedi. Demirtaş şunları söyledi:

"Daha önce 10 gün içinde Sayın Öcalan ile bir görüşme yapılması konusunda mutabakata varılmıştı. Lice'de yaşananların ardından İmralı'ya gidilmesini hem hükümet uygun gördü hem de biz. Öcalan ile yapılacak görüşmeden çıkacak sonuç her şeyi değiştirebilir. Bu görüşmenin sonucuna bakmadan şu anda olaylar nereye gidecek, bunu kestirmek zor."

'Hükümet adım atmadı'

Lice'de karakol yapılmasına yönelik itirazlarla ilgili hükümetin bugüne kadar hiçbir adım atmadığını söyleyen Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın bir önceki görüşmede bu yönde bir çağrı yaptığını söyledi.

"Karakol yapımları en azından fiilen durdurulabilirdi. Öcalan bu çağrıyı da yapmıştı. Ancak hükümet hiç ciddiye almadı. Artık bu tavrın değiştiğini düşünüyorum."

Demirtaş yaşananların çözüm sürecine ilişkin etkisi için ise, "Ateşkesin bitip bitmediğini ancak KCK açıklar. Ancak onlar ateşkes bitti derse biter, bu konuda biz bir şey söyleyemeyiz" dedi.

Heyet İmralı'ya gitti

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a giden HDP heyeti, öğle saatlerinde İmralı'ya hareket etti. Heyetin görüşmesinin ardından akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yapılacak. HDP milletvekilleri ise bugün Diyarbakır'da basına kapalı bir toplantı yapacak. Parti, grup toplantısını ise yarın yine Diyarbakır'da gerçekleştirecek.