Demirtaş: Newroz'da görüntülü mesajın büyük katkısı olur

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın Newroz'da görüntülü mesaj vereceğine dair tartışmalara ilişkin olarak, görüntülü mesajın büyük katkısı olacağını dile getirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, beraberindeki heyetle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti.



radikal.com.tr'nin haberine göre, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın, Newroz'un çözüm sürecinde kilometre taşı olacağı yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Demirtaş, "Önümüzdeki günlerde muhtemelen heyetimiz İmralı'ya gidecek. Yapılacak görüşmeden nasıl bir netice çıkar, yeni bir Newroz çağrısı gelir mi bilmiyoruz. Görüşme gerçekleştikten sonra ancak bunu görebiliriz. Bu aşamada henüz yeni bir şey yok" dedi.

'Görüntülü mesaj yasaya aykırı da değil'

Abdullah Öcalan'ın Newroz'da görüntülü mesaj vereceğine dair tartışmalara Demirtaş, "Olursa iyi olur tabii ki. Bunu yasalarımıza aykırı bir tarafı da yok. Bırak yasaları, barış konusunda ciddi bir adım atılacaksa bir görüntülü mesajın büyük bir katkısı olur. Siyaseten de olması gereken doğru bir yaklaşım olur ama hükümetin spekülatif bazı tartışmalar dışında aldığı bir karar yok. Dediğim gibi hükümet şuanda sadece dışarıdan köşe yazarları aracılığıyla zaman zaman da karnından konuşarak kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Somut olarak bir gelişme varmış gibi yapıyorlar ama bize iletilen hiçbir somut gelişme yok" dedi.

'İç Güvenlik halka sokakta kan kusturacak antidemokratik bir yasa'

Çözüm süreci ve 'İç Güvenlik Paketi' ile ilgili Demirtaş şunları söyledi; "Tabii ki Öcalan'ın yapacağı çağrı KCK'yi, PKK'yı bağlar. Bir silah bırakma çağrısı, daha ileri bir çağrı kendisinin vereceği karardır. Biz buna kesinlikle saygı duyarız. HDP olarak memnuniyet de duyarız. Fakat, PKK ile devlet arasında gerçekleşecek herhangi bir ateşkes, geri çekilme, silahsızlanma mevzusu HDP ile AKP arasında siyasi bir ateşkes anlamına gelmez.



AKP yaptığı her yanlışın hesabını vermek zorundadır. HDP de siyasetin bütün bu yanlışların hesabını sormak üzere muhalefet yapıyor. Güvenlik paketi büyük bir hatadır, halka sokakta kan kusturacak inanılmaz bir antidemokratik yasadır. Bunun barışla, demokrasiyle, çözüm süreciyle uzaktan yakından alakası olamaz. Silahsızlanma ve çözüm mevzusunda bazı ilerlemeler oldu diye biz AKP'ye toleranslı davranacak falan değiliz. AKP'nin halkımız üzerinde kurmaya çalıştığı zulüm, tek adam, diktatöryel siteme karşı HDP gelişmeler nasıl olursa olsun, karşı durmaya devam edecek. Bu paket güvenlik paketi adı altında katliam paketi olarak geçirilmeye çalışıldıkça bizim sert muhalefetimiz devam edecek" diye konuştu.

'Tarafsız MİT Müsteşarı oldu mu?'

Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığı'na tekrar atanmasıyla ilgili olarak Demirtaş, "Kendi bilecekleri iş, kendi verecekleri karar. Hakan beyin milletvekili olup olmaması bizi ilgilendiren mevzular değil. Hükümet ve AKP içerinde derin bir çatlağın, çatışmanın, gerilimin dışa vurumudur. Biz işin siyasi yönüyle ilgileniriz. Siyasi kimliği açısından AKP'li olmaya aday olmuş, sonra tekrar MİT'in başına dönmüş biri, sıkıntı yaratır mı?



Kusura bakmasınlar, bugün kadar tarafsız bir MİT Müsteşarı mı oldu? Tarihte hangi istihbarat kurumunun başı tarafsızdı ki, Hakan Bey'den tarafsız olması bekleniyor. Kendisi açık aleni bir AKP'liydi zaten. Bunu adaylık başvurusu yaparak ilan etti diye durum mu değişiyor?



Hayır. Biz kendisini zaten AKP'li biliyorduk. Bunu sadece teşhir etmiş oldu. Fakat AKP içeresindeki bu krizin giderek güvensizlik yarattığı, derinleştiği, Sayın Cumhurbaşkanını yarattığı güvensizlik ortamıyla ekonominin inanılmaz şekilde dara, zora girdiği, dolar kurundaki artışın bu güvensizlik ortamından kaynaklandığı açığa çıkıyor. MİT Müsteşarı'nın da istifa edip bu şekilde geri döndürülmesi tam da AKP'ye yakışan bir tarzdır. Ne yasayı tanıyorlar, ne Anayasayı tanıyorlar, ne siyasi temayülleri tanıyorlar. AKP bu şekilde ülkeyi yönetmeye alışmış" diye konuştu.

Hatip Dicle ile Sırrı Süreyya Önder'in milletvekili adayı olup olmayacağı sorusuna Demirtaş, "7 Haziran'da listelere bakacaksınız" dedi.