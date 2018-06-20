Demirtaş New York Times'a yazdı: Türkiye'de cumhurbaşkanlığı için yarışıyorum; hücremden...

Çeviri: Gonca Tokyol

HDP’nin 1.5 yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, dünyanın önde gelen gazetelerinden New York Times’ta kaleme aldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında bütün rakiplerinin kendisinin serbest bırakılmasını talep ettiğini belirterek, “İdeolojik farklılıkları bir kenara bırakıp beni savundular, çünkü hükümetin beni herhangi bir suç işlediğim için değil, kendi politik çıkarı için tuttuğunu biliyorlar. Eğer özgür olsaydım, Erdoğan’ın seçimleri kazanma şansının azalacağını anlıyorlar. Kazanan kim olursa olsun, adaylardan birinin cezaevinde bulunmasının seçimlerin itibarına gölge düşüreceğinin farkındalar” yorumunda bulundu.

Hakkındaki suçlamaların tamamının politik konuşmaları ve açıklamaları temelinde yapıldığını kaydeden Demirtaş, “Keşke Türk yargısı hükümetin baskısı karşısında diz çökmüş olmasaydı ve sadece yasaya bağlı kalsaydı. Tutuklandıktan sonra 1 yıl boyunca duruşmaya çıkmama izin verilmedi. Hakkımdaki kovuşturma adil değildi. Tutuklanmam politik bir karardı ve siyasi bir rehine olmaya devam ediyorum” dedi.

"Erdoğan’ın korkusu nasıl da şiddetli olmalı?”

Türkiye ile kurumlarını ‘otoriterlikten ve korkudan’ sadece insanların özgürlükleri için vereceği demokratik mücadelenin kurtarabileceğini kaydeden Demirtaş, partisi HDP’nin de seçim sürecin büyük bir inançla çalışma yapmaya devam ettiğini söyledi. “Size ve cezaevi duvarlarının dışındaki dünyaya avukatlarımın ilettiği mesajlar aracılığıyla ulaşıyorum. İnsanlara, seçim çalışması yürütmeme yardımcı olan danışmanlarım sayesinde sosyal medyadan sesleniyorum.

Tutuklanması sonrasında Twitter hesabının bir süre hareketsiz kaldığını ve Eylül 2017’de yeniden aktif olmasının ardından gardiyanların hücresine gelerek arama yaptığını hatırlatan Demirtaş, “Yaşananın absürtlüğü bir yana bu, muhaliflerin cezaevine atılmalarına rağmen direnmeleri karşısında otoriter liderlerin nasıl da tarif edilmez korkular yaşadığını gösterdi. Erdoğan’ın korkusu nasıl da şiddetli olmalı” diye yazdı.

“Erdoğan ve AKP, HDP’nin oyların yüzde 10’unu almasını engellemeye çalışıyor"

24 Haziran’daki seçimlerin Türkiye’nin geleceğini şekillendireceğini söyleyen ve HDP’nin yüzde 10’luk barajı geçememesi halinde Meclis’teki yaklaşık 80 koltuğun Erdoğan’ın partisine geçeceğini belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

“Erdoğan ve AKP, uzatılmış olağanüstü hali ve diğer el altından yöntemlerle HDP’nin oyların yüzde 10’unu almasını engellemeye çalışıyor. Güneydoğu Anadolu’daki Kürt bölgesinde bulunan binlerce seçim sandığının yeri değiştirildi. Artan sayıda güvenlik gücü de bölgedeki sandıklara yönlendirildi. Geçen hafta, Erdoğan’ın parti üyelerine seslenmesini gösteren bir video sızdı. Bu videoda Erdoğan, HDP’nin baraj altında kalmasının önemine dikkat çekiyor ve destekçilerine HDP’lileri işaretleme ve ‘özel şekilde çalışma’ talimatı veriyordu.

"Liberal, demokratik bir gelecek için tek umut, bir araya gelip otoriter yönetimi yenmemizde yatıyor"

"Türkiye şimdi, güneydoğudaki Kürtlere yönelik kolektif cezalandırmanın ülkenin tamamındaki özgürlük ve demokrasi kültürünü etkilediğini anlıyor. Kürtlerle sınırlı olanlar, şimdi başka yerlerdeki Erdoğan muhalifleri için de olağan hale geldi. Liberal, demokratik bir gelecek için tek umut, bir araya gelip otoriter yönetimi yenmemizde yatıyor.”

*Selahattin Demirtaş'ın New York Times'ın 'görüş' bölümü için kaleme aldığı yazının İngilizce orijinalini buradan okuyabilirsiniz.