Demirtaş: Ne yapacaksanız yapın, ama vıcık vıcık bir yavşamayla yapmayın; aşkla yapın

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Aşk olsun" başlığıyla yayımlanan mektubunda "Ne yapacaksanız yapın, ama vıcık vıcık bir yavşamayla yapmayın, aşkla yapın. Aşkı yitirmişseniz eğer, onun yerine başka bir şey koymaya da kalkmayın, çok sırıtıyor ve çirkin duruyor emin olun" ifadesini kullandı. Demirtaş, sözlerine "Mevcut iktidar sahiplerine bir de bu gözle bakın isterseniz. Kaybettikleri aşkların yerine köprü koyuyorlar olmuyor, tünel koyuyorlar olmuyor; rant koyuyorlar, duble tehdit koyuyorlar olmuyor; korku koyuyorlar, zulüm koyuyorlar, öfke, kin, hakaret koyuyorlar olmuyor" diye devam etti.

Selahattin Demirtaş'ın Birgün Pazar'da yayımlanan (13 Ağustos 2017) mektubu şöyle:

Hayat bir yapbozun parçalarını birer birer yerine yerleştirmeye benziyor. Kimi daha ilk parçayı bile yerine koyacak imkânı bulamaz; kimi birkaç parçayı hızlıca yerleştirdikten sonra geri kalanların yerini bir türlü bulamaz; kimi yarısını tamamladıktan sonra ağırdan alır ve bir daha tamamlamaya fırsat bulamaz; kimisi tamamladıktan sonra yaşadığı anlık bir mutlulukla birlikte tarifsiz bir boşluk hisseder.

Ama en kötüsü, tüm parçaları yerleştirdikten sonra bir parçanın eksik olduğunu fark etmektir. Koca yapboz tamamlansa da, orta yerde duran bir parçalık boşluk, resmin geri kalanından daha dikkat çekicidir. Kırılmış bir ön dişin, gülerken ağızda bıraktığı tarifsiz boşluğa benzer.



Parçayı bulmak için evin altını üstüne getirirsiniz, ama buhar olup uçmuştur adeta. Kayıp tek bir parçanın yarattığı huzursuzluk, doğru bir şekilde yerleştirilmiş yüzlerce parçanın verdiği mutluluğu siler süpürür. Onun yerine koyabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Evdeki hiçbir eşyanız, sahip olduğunuz hiçbir şey o boşluğu dolduramaz.



Aşk da böyledir işte. Hayatınızda aşk eksikse, geri kalan kısımlar çok da bir anlam ifade etmiyor. Aşkın yerine koyabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Hayatın her anını, her parçasını aşkla yaşamak gerekir o yüzden. Yaptığımız her neyse aşkla yapabilmektir önemli olan. Yapbozun her parçasını eksik olan parçaymış gibi, aşkmış gibi düşünerek yerli yerine koyabilmek, hayatı aşkla örmek…



İnandığınız bir Tanrı varsa, O’nu kandırmaya çalışmayın, aşkla sevin O’nu. Hayallerinizin esiri olmayın, aşkla gerçekleştirmeye çalışın. Devrime yürüyecekseniz eğer, bahane aramayın aşkla isyan edin. Ne yapacaksanız yapın, ama vıcık vıcık bir yavşamayla yapmayın, aşkla yapın. Aşkı yitirmişseniz eğer, onun yerine başka bir şey koymaya da kalkmayın, çok sırıtıyor ve çirkin duruyor emin olun.



Mevcut iktidar sahiplerine bir de bu gözle bakın isterseniz. Kaybettikleri aşkların yerine köprü koyuyorlar olmuyor, tünel koyuyorlar olmuyor; rant koyuyorlar, duble tehdit koyuyorlar olmuyor; korku koyuyorlar, zulüm koyuyorlar, öfke, kin, hakaret koyuyorlar olmuyor.



Olmuyor, çünkü aşkın yerine hiçbir şey konulamıyor. Olmuyor, çünkü aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban. Zulmü büyük olan değil, aşkı büyük olan tamamlar yapbozu. Aşkla kalın…