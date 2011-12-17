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Politika

Demirtaş: Ne varsa düşüncemizle meydanlardayız AĞRI (A.A)

17 Aralık 2011 21:52

-Demirtaş: Ne varsa düşüncemizle meydanlardayız AĞRI (A.A) - 17.12.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Ne varsa düşüncemizle, bayrağımızla, pankartımızla  meydanlardayız'' dedi. Demirtaş, partisinin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi belediye meydanında düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, gizli saklı bir örgütlenmenin olmadığını belirterek, partililerden saklayacak, korkacak bir durumlarının olmadığını söyledi. Hükümeti de eleştiren Demirtaş, ''Ne varsa düşüncemizle, bayrağımızla, pankartımızla meydanlardayız. İşte burada da gizli örgütü, gizli yapılanmayı kabul etmiyoruz. Ama deseler ki bu yapılanma AKP'ye karşı, hükümete karşı mücadele ediyor, bak o doğru işte onu yapıyoruz'' diye konuştu. Demirtaş, şunları kaydetti: ''Devlet kurmaya çalışsaydık sizden çekinmezdik. Hakkımızda binlerce yıl hapis cezası isteniyor, konuşmalarımızdan dolayı. Eğer ki biz bağımsız devlet kurmayı isteseydik, biz savcılardan korkmazdık. Orta doğuda halk paylaşımı yapılırken, Kürtlerin sesi çıkmasın istiyorlar. İdris Naim Şahin'in dediği gibi 'Kürtler sokağa çıkmasın' istiyorlar. Bu nedenlerle operasyonlar yapılıyor. Bu nedenlerle kimyasallar kullanılıyor.'' -Eylemciyi hastaneye, üzerine bomba atmaya çalıştığı polis götürdü- BDP Genel Başkanı Demirtaş'ın konuşmasının ardından, bir grup partili, polise taşlı saldırıda bulundu. Polisle göstericiler arasında gerginlik yaşanması üzerine, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen güvenlik güçlerinin üzerine, çiviyle güçlendirilmiş el yapımı bombayı atmaya çalışan Adem Y. (19) bombanın elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.  Parmağı kopan Adem Y., üzerine bomba atmaya çalışılan polis ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Bu arada, iki gösterici gözaltına alındı.

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