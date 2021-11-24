Demirtaş, muhalefet partilerini ortak basın toplantısıyla hükûmeti istifaya çağırmaya davet etti: Bugün değilse ne zaman?

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis’teki muhalefet partilerin genel başkanlarının ortak bir basın toplantısı düzenleyerek hükûmeti istifaya çağırması çağrısında bulundu.

“Yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var?” diye soran Demirtaş, “Bugün değilse ne zaman?” dedi.

Demirtaş’ın gündeme ilişkin değerlendirmeleri kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşıldı. Muhlefet partilerine ortaklaşma çağrısında bulunan Demirtaş şöyle yazdı:

“Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?”