Demirtaş: MHP Kürt sorununun çözümüne destek olmaz, ama CHP dahil olmalı

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Kürt sorununun çözümüne yönelik gelişmelerden memnun olmadığını, "Gidişat iyi değil" dediğini söyledi.

Demirtaş, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Şükrü Küçükşahin'e konuştu. Demirtaş şunları söyledi:

"Başbakan’ı çözüme zorlayacak girişimlerin içindeyiz. Madem 'Oslo yeniden olabilir' diyor, bunu zorlamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı da Meclis Başkanı da gerçekten bir şeyler yapmayı arzu ediyor. Bizim taleplerimizi olduğu gibi kabul ediyorlar değil; ama ‘gidişat iyi değil’ diyorlar. Köşk, gidişattan rahatsız, mevcut durumun çözüm üretmediğini görüyor. BDP’nin gizli, saklı projesi yok; neyse açık söylüyoruz. Hükümetle de gizli saklı ne anlaşma ne uzlaşma var. Kimse ‘ülkeyi bölüyorlar filmi çeviriyorlar’ demesin, çünkü açığız. CHP de bu sürece destek olmalı, bu artık zorunluluk. Ya cenazelerde kimse konuşmasın ya da buyursunlar bu işi nasıl çözeceğimizi konuşalım.

Bizim önerilerimiz de açık, 3 madde halinde, ki hepsini konuşabiliriz, şöyle sıralayabiliriz:

1- MHP’nin katkı sunmayacağı kesin gibi; o zaman MHP’siz de olur. Cesur olsunlar, diğer partiler olarak bir araya gelip müzakere neden koptu, yeniden nasıl başlar, karşılıklı güven nasıl sağlanır, ilk adımlar nasıl atılır, bizler ne yapabiliriz diye fikir cimnastiği yapalım. İlla Komisyon kurmaya da gerek yok, yetkili isimler bir araya gelsin, kafa yorsunlar.

2- Müzakerelerin yeniden nasıl başlayacağını kamuoyuna açıklayalım. Ankara’da, İstanbul’da, Oslo’da neye karar verirsek hükümet ve PKK adına birer heyet görüşme yapsın, diye tavsiye edilir.

3- Öcalan’ın rolü, misyonu var. Dört duvar arasında oldukça PKK adım atmaz.

Siyasi riski hep beraber alalım, sadece AKP almasın. Kamuoyuna karşı ne söylenecekse birlikte söyleyelim. Sert, incitici, hakaret üslubunu kenara bırakalım. Öcalan ve PKK ile müzakereler yürütülürken siyasi konularda yapılması gerekenleri de o masa etrafında beraber planlayalım. Bu sürece Öcalan mutlaka ciddi bakar, PKK da cevap verir. Ölen her gencin arkasından bağırıp çağırmak yerine Başbakan’dan kanı durduracak kararlı ve ciddi bir proje bekliyoruz; ciddi, samimi bir müzakere süreci başlatabilir."