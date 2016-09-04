Demirtaş: Mevzu terör ise Ankara başta olmak üzere tüm AKP’li belediyelere kayyum atanması lazım!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis’te tepkiler üzerine torba yasadan çıkarılıp karar hükmünde kararname (KHK) ile yürürlüğe giren ‘belediyelere kayyum atanma’sına tepki gösterdi ve “Mevzu terör örgütüne yardım ise, Ankara başta olmak üzere tüm AKP'li belediyelere kayyum atanması lazım” diye konuştu.

Med Nûçe TV’de konuşan Demirtaş’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Seçilmişin yerine atanmışın gelmesi darbedir. Kayyum gelecek belediye işleyemez.

Kendinize güveniyorsanız erken yerel seçim yapalım. Seçimle alamayacağınız belediyeye AKP'li memur atamak istiyorsanız olmaz.

Mevzu terör örgütüne yardım ise, Ankara başta olmak üzere tüm AKP'li belediyelere kayyum atanması lazım.

Erdoğan şu an sanıyor ki muhalefeti susturuyorum. Ancak büyük bir öfke biriktirdiğinin farkında değil.

Cemaatle bir dönem hukuku olmuş insanları damgalayıp mağdur edemezsiniz. Malvarlıklarına el koyuyorlar. Yazık değil mi?

Hitler'e bakıyoruz, seçimi kaybedince tekrarlatmış. Komünist vekillerin dokunulmazlıklarını kaldırmış. Birebir benziyor.

"Tek millet, tek devlet" Hitler'in propagandasıdır. Erdoğan kitap okumuyor ama, Kavgam kitabını ezberlemiş gibi görünüyor.

Yasama, yürüme ve yargı birbirine meydan okuyabiliyorsa demokrasi vardır. Tek eldeyse diktadır. Adli yıl açılışı rezaletti.

İlkesizlikle kurulmuş, ırkçılık ve şövenizm ile inşa edilmiş bir Yenikapı birliği vardı. Zaten çatlaması gerekiyordu.