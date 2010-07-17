-DEMİRTAŞ: ''MESELE BIYIK DEĞİL'' İZMİR (A.A) - 17.07.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Mesele bıyık meselesi değil beyin meselesidir'' dedi. Demirtaş, partisinin İzmir teşkilatı tarafından Basmane semtinde kurulan Siyaset Akademisi'nin açılışını yaptı. Açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, ''Başbakan Erdoğan'ın BDP ile görüşmemesini nasıl karşılıyorsunuz'' şeklindeki soru üzerine, Erdoğan'ın, kendisine gönderdikleri ''cenazelere işkence yapıldığını gösteren görüntüler nedeniyle görüşmediğini'' açıkladığını söyledi. Demirtaş, şöyle konuştu: ''Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar açık bir işkence savunmasını, bırakın başbakanlar, herhangi bir insan yapamazdı. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, 'Onlar PKK'lıdır, teröristtir. Dolayısıyla onları kimse sahiplenmesin, işkence de edilir infaz da edilir' demeye getirdi.'' Kendilerinin halkın avukatı olduğunu ve bunu yapmaya devam edeceklerini ifade eden Demirtaş şunları kaydetti: ''Başbakanın işkence yapılmış ceset görüntülerinden rahatsızlığı varsa soruşturma açar, sorumlularını yargı önüne çıkarır. İşkenceleri yapan, cesetlerin kulaklarını kesen, gözlerini oyan BDP değil. Orada sorumluluk Başbakandadır. Başbakan kendi sorumluluğunu gözden kaçırmaya, konuyu çarpıtarak sorumluluğunu atmaya çalışıyor.'' -''MESELE BIYIK MESELESİ DEĞİL''- Bir gazetecinin ''AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Timleri'nde görev yapan askerlerin bıyıklarıyla ilgili tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine Demirtaş, bunun seviyesiz bir tartışma olduğunu, bu tartışmayı yapanların işin özünü kamuoyundan kaçırmaya çalıştığını iddia etti. Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Mesele bıyık meselesi değil beyin meselesidir. Eğer bir insanın düşüncesinde işkence yapmak ve sadizm varsa onun bıyıklarıyla alakalı değildir.Bu onların bıyıklarıyla ilgili değil, beyinleriyle ilgiliydi. Dolayısıyla bunların tartışmayı buraya çekmeleri halkın barış isteğini, talebini gözden tutmaya yöneliktir. Halk şu anda özel ordu, harekat filan istemiyor. Barış, uzlaşı, diyalog istiyor. Bu tartışmayı yürütenlerin de artık bu tür seviyesiz tartışmalarla halkın gündemini işgal etmemesi lazım.'' -GERGİNLİK- Demirtaş ve partililer daha sonra yürüyerek Çankaya semtindeki bir kültür merkezine gitti. Çok sayıda partili Türkçe ve Kürtçe sloganlar atarak parti yöneticilerini takip etti. Bu sırada kaldırım çalışması yürüten belediye işçilerinden biri ile partililer arasında inşaat alanını çevreleyen şeridin koparılması nedeniyle gerginlik yaşandı. Polis ve partililer gerginliği yatıştırarak olay çıkmasını engelledi. Grubun yasa dışı slogan atmaya başlaması üzerine polis partilileri uyardı. Atılan sloganlara BDP Genel Başkanı Demirtaş da tepki gösterdi. Grup daha sonra sloganları keserek alkışlarla yürümeye devam etti.