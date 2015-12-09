Demirtaş Kuzey Irak temaslarını tamamlayamadan döndü!

Diyarbakır'dan önceki akşam karayolu ile Kuzey Irak'a giden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü, temaslarını tamamlayamadan bugün Türkiye'ye döndü.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ferit Aslan’ın haberine göre, ABD'de bir hafta süren temaslarından sonra Türkiye'ye dönen ve Ankara'da partisinin kampına katılan Selahattin Demirtaş, önceki akşam Diyarbakır'dan karayolu ile Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a gitti. Halkların Demokratik Kongresi sözcüsü de olan HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile birlikte önce Erbil'e giden Demirtaş, HDP temsilciliğini ziyaret edip bazı temaslarda bulunduktan sonra dün akşam saatlerinde Süleymaniye'ye geçti.

Talabani ile görüşecekti

Süleymaniye'de başta yurt dışından tedaviden dönen Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'yi ziyaret etmesi ve bazı görüşmelerde bulunması planlanan Selahattin Demirtaş, programını tamamlamadan önce Erbil'e oradan da Türkiye'ye döndü.

HDP Erbil Temsilcisi Şilan Eminoğlu, Demirtaş ve Kürkçü'nün yurtdışından dönen Celal Talabani'ye de geçmiş olsun dileklerinde bulunmak ve kendisiyle bazı konularda görüşmek istediklerini, ancak bölgede yaşananlardan kaynaklı acil dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Demirtaş Süleymaniye'de iken Kandil bombalandı

Selahattin Demirtaş ve Ertuğrul Kürkçü'nün, Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunduğu sırada Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Kandil Dağı'nda bazı PKK hedeflerini bombaladı.

Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, savaş uçakları dün akşam saat 22.00 sıralarında PKK kampının bulunduğu Kandil Dağı'nda bazı bölgeleri bombaladı ve bombardıman uzun süre devam etti.