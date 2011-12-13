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Politika

Demirtaş: Kürtçe kayıtlar yanlış tercüme ediliyor

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da görülen KCK/TM ana davasında dinleme kayıtlarının büyük bölümünün Kürtçe olduğunu ve bunların ya

13 Aralık 2011 02:00


T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da görülen KCK/TM ana davasında dinleme kayıtlarının büyük bölümünün Kürtçe olduğunu ve bunların yanlış tercüme edildiğini, konuşmaların da 'seçmece' olduğunu ileri sürdü.

'AKP'liler KCK'dan ricacı oldu ama dosyada yok'

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Demirtaş, "Devlet ve AKP yetkililerinden hiç birinin adı dosyada yoktur, ilginçtir ve hukuk rezaletidir. AKP’nin çok önemli isimleri bugün yargılanan kişilerle çok önemli konuları görüşmüş ve ricacı olmuşlardır, dosyada neden bunlar yok?" dedi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 104’ü tutuklu, 152 sanığın yargılandığı Kürdistan Topluluklar Birlği Türkiye Meclisi (KCK/TM) ana davasının Diyarbakır’da dün görülen 29’uncu duruşmasını izledi.

Davayla ilgili düşüncelerini sosyal paylaşım sitesi Twitter’den paylaşan Demirtaş, KCK iddianamesinin hukuk rezaleti olduğunu ve savcıların önüne konulan dinleme kayıtlarının seçmece olduğunu iddia ettii. Demirtaş, dinlemeye takılan konuşmaların önemli bölümünün Kürtçe olduğunu, bunların Kürtçe bilen polisler tarafından Türkçe çevirisinin yapılıp dosyaya konulduğunu söyledi.

Demirtaş, çevirilerin çoğunun yanlış ve seçmece olduğunu ileri sürerken, "Eğer öyle olmasaydı bazı KCK sanıklarının Bakan, Vali, Başsavcı ve AKP vekilleri ile yaptıkları görüşmelerin kayıtları da dosyada olmalıydı. Çünkü, o görüşmelerde de iddianamedekine benzer şeyler konuşulmuştur" dedi. Demirtaş, şunları yazdı.

"Devlet ve AKP yetkililerinden hiç birinin adı dosyada yoktur, ilginçtir ve hukuk rezaletidir. AKP’nin çok önemli isimleri bugün yargılanan kişilerle çok önemli konuları görüşmüş ve ricacı olmuşlardır, dosyada neden bunlar yok? Dinleme kayıtlarının tamamı dosyada olmadığı ve çeviriler de yetersiz olduğu için iddianame BDP karşıtı siyasi bir kağıt parçası olmuş. KCK davasının umut verici tek yönü, yargılananlar son derece gururlu, yargılayanlar utangaç bir tavırla duruyorlar duruşma salonunda."


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