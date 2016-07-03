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Demirtaş: Kürt sorunu ya konuşarak, ya savaşarak çözülür; tercihimiz konuşmaktı ama Saray'daki istemedi

"Madımak ve Cizre'de insanları katlederken tekbir getirdiler, bu din değil, faşizmdir!"

03 Temmuz 2016 13:43

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Kürt sorunu ya konuşarak ya da savaşarak çözülür. Bizim tercihimiz konuşmaktı ama Saray'daki bunu istemedi" dedi. 

Demirtaş, Silopi’de düzenlenen iftar programına katıldı. İMC'de yer alan habere göre, Demirtaş, “Yaktılar, yıktılar ama dimdik ayaktayız. Çünkü haklıyız. Haklı olmaktan da daha büyük güç yoktur” ddiye konuştu. 

Demirtaş’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“İnsan bir konuda görüş değiştirirken çıkar sebebini açıklar. Bunlarda zerre kadar utanma yok. Kendini dünya lideri zannediyor. Çapının farkında olmayana cahil derler.

 

“Yaktılar, yıktılar ama dimdik ayaktayız”

 

“Kürt sorununu çözmenin iki yolu var. Ya konuşarak, ya savaşarak. Bizim tercihimiz her zaman konuşmaktı. Saray’daki bunu istemedi. Yaktılar, yıktılar ama dimdik ayaktayız. Çünkü haklıyız. Haklı olmaktan da daha büyük güç yoktur. Sen binasını yıkarak onu bitirdiğini zannediyorsun ama, Kürtlerin kökü o binanın bin katı kadar toprağın altında.

 

“Tek bir insanımız göç etmemeli”

 

“Saray yıkım ve göç ettirme politikasını sürdürüyor. Tek bir insanımız göç etmemeli, gidenler geri dönmeli.

Sur, Cizre, Nusaybin ve Yüksekova gibi yıkım saldırısının hedefinde olan kentlerle dayanışmayı geliştirmeliyiz. Dünyadaki halkımız da buraya yardım etmeli. Bu halk sizler için direndi.

Sivas’ta on binlerce kişi, bir otelde insanları diri diri yaktı. İnanılır gibi gelmiyor, değil mi? Cizre’de de aynısını yaptılar. Sivas’ta insanları yakarken tekbir getiriyorlardı. Cizre’de katlederken de. IŞİD’liler de kafa keserken tekbir getiriyor.

Bunların inandığı dinle bizimki aynı olamaz. Onlarınki buz gibi faşizm. İnsanları din adına katledenleri dindaş kabul edemeyiz.”

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