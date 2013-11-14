Demirtaş: Kürt olduğumu 17 yaşında öğrendim

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Kaynayan Ortadoğu'da Kürtlerin Durumu" başlıklı konferansta konuşan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, konferansta neden Türkçe konuştuğunun sorulması üzerine "Ben 17 yaşında Kürt olduğumu öğrendim. Ailem 17 yaşıma kadar Kürt olduğumuzu sakladı'' dedi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Diyarbakır'da, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelemesini de değerledirdi. Ziyaretin zamanlamasının ve içeriği hakkında da "iyi niyetli değil" yorumunda bulunan Demirtaş, "Çok da heveslisi değiliz Sayın Başbakan ile görüşmenin ama çözüm sürecinin başından bu yana Başbakan ile bir araya gelmiş değiliz" ifadesini kullandı.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Fransa'nın başkenti Paris'te konuştu.

Fransa Parlamentosu'nda düzenlenen 'Kaynayan Ortadoğu'da Kürtlerin Durumu' konferansının ardından açıklamalarda bulunan Demirtaş, konferansta neden Kürtçe yerine neden Türkçe'yi tercih ettiğini hayatından örnek vererek açıkladı.

Kürt olduğunu gençlik dönemine kadar bilmediğini anlatan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Ben 17 yaşında Kürt olduğumu öğrendim. Ailem 17 yaşıma kadar Kürt olduğumuzu sakladı, Türkiye'deki baskılar ve Türkiye'deki faşizmden dolayı. Bugün Türkiye'nin en büyük Kürt partisinin eş genel başkanıyım. Konuşmamı tabi ki Kürtçe yapabilmeyi çok isterdim. Ama 20 yıldır Türkçe eğitim aldım. Bugün halkımın derdini ve sorunlarını hangi dilde en iyi anlatabiliyorsam o dili konuşuyorum.

Ama ümit ediyorum ki yakın zamanda hem anadilim lehçem olan Zazaca'da hem de Kürtçe'nin Sorani ve Kurmançi lehçesinde konuşabilecek aşamaya geleceğim. Çünkü hızlı bir şekilde öğreniyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Bu benim utancımdan ya da çelişkimden çok Türkiye'deki Kürt sorununun hazin bir tablosudur."

Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi

Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır gezisiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

"Özel ilgi alanımıza girmiyor" diyen Demirtaş, "Ama vereceği mesajlar özellikle Diyarbakır ziyareti vesilesiyle şu anda tıkanmış olan çözüm sürecine, çözüm arayışlarına dair söyleyeceği şeyler önemlidir. Beklentimiz daha çok bu konuda daha açık daha cesaretlendirici, sürecin önünü açan mesajlar verebilmesi yönündedir" yorumunda bulundu.

'İyi niyetli değil'

Ziyaretin zamanlamasının ve içeriği hakkında da "iyi niyetli değil" yorumunda bulunan Demirtaş, "Çok da heveslisi değiliz Sayın Başbakan ile görüşmenin ama çözüm sürecinin başından bu yana Başbakan ile bir araya gelmiş değiliz" ifadesini kullandı.

Demirtaş, Erdoğan'ın Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşmesini de değerlendirerek, görüşmeden çıkacak mesajların Kürt birliğine hizmet etmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Barzani tabi ki Diyarbakır'ı uzun bir aradan sonra ziyaret ediyor olmasını önemseriz. Hevler (Erbil) kadar Diyarbakır da kendi evidir. Kendisi aynı zamanda AKP'nin bu türden yerel seçim yatırımı olarak yaptığı bir hamleye Kürtlerin genel çıkarları ve sürecin genel çıkarları açısından pirim vermeyecek kadar deneyimli bir siyasetçidir. İnşallah kendisiyle bu konudaki Kürtlerin genel yaklaşımlarını genel hassasiyetlerini dikkate alan bir pozisyonda olacaktır. Kendisinin de Diyarbakır ziyaretiyle vereceği mesajlar Kürt birliğine hizmet etmeli. Çözüm arayışlarına hizmet etmelidir."

Ulusal Kürt Konferansı'nın ertelenmesi

Demirtaş, Ulusal Kürt Konferansı'nın ertelenişini "büyük talihsizlik" olarak değerlendirerek, şöyle konuştu:

"İkinci defadır erteleniyor ve konferansın yapılabilme ihtimalini her seferinde zayıflatıyor. Kürt halkının da moralini bozan bir gelişmedir. Bütün Kürt siyasetçilerin artık şunu çok iyi bilmesi lazım; bugün herkes bu konferansın yapılması gerektiğini, sokaktaki her Kürt canı gönülden istiyor. Siyasetçilerinin de Kürt liderlerinin de partilerin de artık bunu dikkate alması lazım''