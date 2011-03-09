Demirtaş, Kürt aydınlara sahip çıktı!

T24 - Bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın Mehmet Metiner, Muhsin Kızılkaya, Orhan Miroğlu gibi Kürt aydınlarını tehdit ettiği yönündeki tartışma dün Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) grup toplantısına da yansıdı.



Genel Başkan Selahattin Demirtaş, konuşmasında tehdit edilen Kürt aydınlarına sahip çıktı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kürt aydınlara sahipo çıkan Demirtaş, “Kürt aydınlarına sanatçılarına yönelik tehdidin karşısında olmak durumundayız. Biz düşüncelerimizle karşılık vereceğiz. Bunun dışında bir yöntem bizim tarafımızdan kabul görmez. Yaşamlarına yönelik tehditleri kendimize yapılmış görürüz. Bu tür tartışmalar birliğimizi zayıflatmaya yöneliktir. Buna alet olmasınlar. Düşüncelerin özgürce ifade edilmesi ‘amasız ve ancaksız’ bir şekilde savunulmalı.” Diyarbakır’daki Dünya Kadınlar Günü kutlamasına katılan DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, BDP milletvekili Gültan Kışanak ve kapatılan DEP’in eski milletvekili Leyla Zana ise sorular üzerine şunları söylediler:





'Demirtaş’ın tavrını önemli buluyorum'



PKK’nın ele başı Abdullah Öcalan tarafından tehdit edildiği ileri sürülen Muhsin Kızılkaya şunları söyledi: “Demirtaş’ın net tavır gecikmiş de olsa önemli buluyorum. Ben TAK gibi örgütlerin tehditlerini önemsemiyorum. Asıl önemsenmesi gereken İmralı’nın ‘Birisi bunu sustursun’ demesi. Ben Kürt sorunun çözümü ve demokratikleşme adına kendime Taksim’de yakmaya hazırım.”



PKK’nın tehdit ettiği isimler arasında yer alan yazar Orhan Miroğlu’nun açıklaması ise şöyle: “Sayın BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları olumlu tabii. Bizim isteğimiz de zaten Kürt sivil siyasetinin ve tüm sivil toplumun bu konularda tavırsız kalmamaları. Çünkü bu tavırsızlık gerçekten güven azaltıcı bir şey. Hem Kürt toplumu hem de Türkiye toplumu açısından bu tehditlere yönelik tepkisizlik güven azaltıcıydı. Bu bağlamda Sayın Genel Başkan konuya samimiyetle eğilmişse, işaret etmişse sevindirici bir durum.”





'Şivan kendini bitirdi'



- (KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, örgüte yönelik sitelerde yayınlanan açıklamasında) Mehmet Metiner’e yönelik suikast iddiaları manipülasyondur. Şivan Perver ise kendi kendini bitiriyor. Bizim ayrıca yapacağımız bir şey yoktur.”

- Asrın Hukuk Bürosu: “Müvekkilimiz zaman zaman Türk ve Kürt aydınlarına ilişkin düşüncelerini eleştiri hakkı ve prensipleri çerçevesinde açıklamıştır. Müvekkilimizin eleştirel düşünceleri sözkonusu haberde bilinçli olarak başka şekilde yansıtılmıştır. Bu nedenle internet sitelerinde yayınlanan ‘Öcalan Kürt Aydınlarını Tehdit Ediyor’ haberlerinin doğru olmadığını belirtiyor ve haberi tekzip ediyoruz.”





Kışanak: Tehdit değil



“Hiçbir insanın bu siyasete alet olmaması gerekir. Bir yerden somut net tehdit vakası yaşanmadı. Düşüncelerini beğenmeyip eleştirildiğinde tehdit olarak algılanmamalı. O zaman başbakan her gün bizi on kez tehdit ediyor. Şivan’ın bu polemiklerden kendini uzak tutması Kürtler içinde hayırlı olur. Bu ülkede Kürtler, Şivan’ın “Kinem” şarkılarıyla mücadeleye başladı. Şivan’ın da bu değerleri kimseye politika malzemesi yapmaması gerekir”.





Tuğluk: Affederiz



“Şivan Perver’in bu süreçte Kürt halkının yanında yer olması gerekir. Bizimde daha kucaklayıcı olmamız gerekir. Şivan Perver reddedilmiyor. Değerlerine daha fazla sahip çıkması için bir beklenti var. Daha hoşgörülü olabiliriz. Kendiside bu oyuna gelmemeli. Nevruz’a gelmesi sevindirir. Kürtler affedicidir, kucaklar.”





Zana: Yuh çekmeyin



Leyla Zana, sözlerine ‘Şivan” diye başlayınca kalabalık “Yuh” çekti. Bunun üzerine Zana, yapmayın diye kalabalığı uyardı.) Şivan Perver’e kin duymamalıyız. Kürt Kürt’ü dışlamamalı. Önce kendi içimize ve değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bu değerlerimize sahip çıkmazsak, bugün Şivan, bir gün ben, bir günde BDP Genel Başkanı’nın başına gelir. Bir evde 5 kardeş aynı düşünmeyebilir. Farklı düşünenlere saygı göstermeliyiz. Bu tür oyunlara gelmeyelim.”



