-DEMİRTAŞ KÖŞK'E DEĞİL BİSMİL'E GİDİYOR DİYARBAKIR (A.A) - 20.04.2011 - Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki gösterilerde çıkan olaylarda bir kişinin polis kurşunuyla öldüğünü öne sürerek, Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yapacağı görüşmeye gitmeyeceğini bildirdi. Demirtaş, Diyarbakır ve Bismil'de yapılan gösterilere polisin sert müdahalede bulunduğunu savunarak, ''Bismil'de bir kişi polis kurşunuyla öldü. Bu koşullarda Ankara'ya gidemeyeceğimizi bildirdik. Bu koşullarda Ankara'ya gidemeyeceğimizi bildirdik'' dedi. Bismil'de çıkan olaylarda yaralıların da olduğu belirten Demirtaş, ilçeye gitmek üzere yola çıktığını söyledi.