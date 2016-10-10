T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş: Korkmanın zamanı değil, ölümden öte köy yok!

""Bu barbar iktidar gidecek; elindeki cop dışında bir şey kalmadı"

10 Ekim 2016 18:01

10 Ekim Ankara Garı katliamının 1. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anmak için Ankara Garı önünde bir anma programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ölenleri rahmetle andığını belirterek, “Bugün izin vermiyorlar ama devran dönecek, yüzbinlerle anma yapacağız. Bu barbar iktidar gidecek. Elindeki cop dışında bir şey kalmadı" dedi. "Vali gidecek, aile gidemeyecek. Bu kepazeliktir" diyen Demirtaş, "Bu zulmün faturası siyasi iktidara çıkarılacak. Korkmanın zamanı değil. Ölümden öte köy yok. Bunu ödedik. Varsa halkımıza can borcumuz onu da öderiz. Türk ve Kürt halkının direnen evlatları kazanacak. O gün burda ölen barış isteyen insanların bize bıraktığı barış mirası yerine gelecek” ifadesini kullandı.

ETİKETLER

HDP lideriSelahattin Demirtaşiktidar gidecekölümden öte köy yokkorkmanın zamanı değil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24