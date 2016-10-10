Demirtaş: Korkmanın zamanı değil, ölümden öte köy yok!

10 Ekim Ankara Garı katliamının 1. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anmak için Ankara Garı önünde bir anma programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ölenleri rahmetle andığını belirterek, “Bugün izin vermiyorlar ama devran dönecek, yüzbinlerle anma yapacağız. Bu barbar iktidar gidecek. Elindeki cop dışında bir şey kalmadı" dedi. "Vali gidecek, aile gidemeyecek. Bu kepazeliktir" diyen Demirtaş, "Bu zulmün faturası siyasi iktidara çıkarılacak. Korkmanın zamanı değil. Ölümden öte köy yok. Bunu ödedik. Varsa halkımıza can borcumuz onu da öderiz. Türk ve Kürt halkının direnen evlatları kazanacak. O gün burda ölen barış isteyen insanların bize bıraktığı barış mirası yerine gelecek” ifadesini kullandı.