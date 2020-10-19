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Demirtaş: Kobane eylemlerinde şiddet Erdoğan'ın "Kobane düştü, düşecek" ifadesi üzerine başladı

"Kobane katliamlarının sorumlusu değil mağduruyuz"

19 Ekim 2020 10:34

Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,  "Kobane üzerinden HDP'ye kumpas" başlıklı yazısında "6 Ekim’de de 7 Ekim’de de 8 ve 9 Ekim günlerinde de, HDP’nin açıklamasının şiddet çağrısı içerdiğine dair hiç kimse en küçük bir imada bile bulunmamıştır. Şiddet, Erdoğan’ın “Kobanê düştü, düşecek" ifadesi üzerine başladı" diye yazdı.

 

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