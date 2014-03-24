Demirtaş: Kılıçdaroğlu Kürt değil, kurt kökenli çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bozkurt işareti yapmasına tepki gösteren BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, “Biz kendisini Kürt kökenli zannediyorduk, kurt kökenli çıktı” dedi.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, partisinin seçim çalışmaları kapsamında Siirt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki seçim gezisinde bozkurt işareti yaptığını hatırlatan Demirtaş, "Gördünüz CHP Genel Başkanı, bozkurt işareti yapıyor. Bana diyor, 'MHP'lilerin oyları da lazım, o yüzden bozkurt işareti yapıyorum'. Biz kendisini Kürt kökenli zannediyorduk, kurt kökenli çıktı. Oy almak için insan ilkelerinden taviz verir mi?” dedi.

Diğer partileri ilkesiz olmakla suçlayan Demirtaş, “Dikkat edin, AKP'den aday olamayınca istifa edip CHP'ye gidiyor. CHP'den aday olamayınca istifa edip MHP'ye gidiyor. Böyle bir ilkesizlik, insan bu kadar omurgasız olur mu? Çünkü, CHP, MHP, AKP aralarında fark yok" ifadelerini kullandı.

Nevruz Bayramı için Kazlıçeşme’de 1 milyon kişinin toplanmasının televizyonlarda yeteri kadar verilmediğini dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu:

“Ana haber bültenlerinde AKP, CHP, MHP propagandası yapan kanallar, seçim akşamı Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Van, Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin, Amed, Siirt, Şanlıurfa'ya ekranlarınızı kapatabilecek misiniz bakalım? Buralarda BDP'nin meşesi göğe erince yüzünüz kızarmayacak mı İstanbul'da, Ankara'da?"