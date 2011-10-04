-Demirtaş: KCK buysa KCK genel başkanı ben oluyorum TBMM (A.A) - 04.10.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Eğer KCK buysa KCK genel başkanı ben oluyorum. Çünkü, tutukladıklarının tamamı BDP'li arkadaşlar'' dedi. Demirtaş, BDP'nin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'nin randevu talebiyle ilgili parti genel merkezinde oluşturdukları komisyonun çalıştığını belirten Demirtaş, şunları söyledi: ''Arkadaşlar bu akşama doğru açıklama yaparlar. Nasıl bir cevap vereceğimizi bu toplantıdan sonra kararlaştıracağız. Fakat şu anda siyasi ortam, Başbakan'ın siyasi tavrı, anayasa tartışmalarına, uzlaşma arayışlarına güç vermekten öte işi zora sokma, yokuşa götürmeye, uzlaşma zeminlerini tahrip etmeye dönük bir anlayıştır. Doğrusu Başbakan'ın bu anlayışından büyük kaygı duyuyoruz. Her gün ülkenin başsavcısı gibi talimatlar yağdırıyor, hedef gösteriyor ve her gün arkadaşlarımız tutuklanıyor. KCK operasyonları adı altında Parti Meclis üyemiz, belediye başkanımız, bütün parti çalışanlarımız tutuklanıyor. Eğer KCK buysa, KCK genel başkanı ben oluyorum. Çünkü, tutukladıklarının tamamı BDP'li arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir ortamda nasıl olgun, uzlaşmacı, çözüme dair siyasi tartışmalar yürütebiliriz, biz bunu da kendi içimizde tartışıyoruz. Umut ediyorum ki Türkiye büyük siyasi krizler yaşamadan kendi anayasasını yapabilecek ve bunu cesaretle tartışabilecek ortamı yakalar ama Başbakan buna katkı sunmuyor.'' Anayasa hazırlık komisyonuna üye verip vermeyeceklerinin sorulması üzerine Demirtaş, ''Komisyonumuzda bu konuda detaylı tartışma yürütüp, randevuyla ilgili, hazırlık komisyonuyla ilgili nasıl bir karar alacağımızı netleştirmiş olacağız'' dedi.