Demirtaş: Kayyum hiç bir belediyeyi çalıştıramayacak

Belediye başkanı yerine kayyum atanabilmesine olanak veren yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu'na gelmesine bir gün kala HDP ve DBP liderleri ve belediye başkanları, tasarı yasalaştığı takdirde bu konuda direnme haklarını kullanacaklarını söylediler ve "Sandıkla gelen sandıkla gitsin" dediler.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Kayyum hiçbir belediyemizi çalıştıramayacak. Seçilmişleri içeriye atmak için havalanan uçaklara, yola çıkan tanklara karşı direniş nasıl meşruysa, belediyelerimize dokunanlara direnmek de bize meşru" diye konuştu.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de, torba yasanın DBP belediyelerinin tasfiyesi için hazırlandığını ve kendileri açısından yok hükmünde olduğunu söyledi.

HDP ve DBP Eş Genel Başkanları bu açıklamayı Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi önünde, DBP'li belediyelerin eş başkanları, belediye meclisi ve il genel meclis üyeleriyle birlikte yaptılar.

Demirtaş, hem hükümete hem de muhalefete seslenerek, beklentilerinin, yasanın Meclis Genel Kurulu'ndan geri dönmesi olduğunu söyledi,

HDP Eş Genel Başkanı, "Halkın iradesini gasp etmeniz fiilen mümkün değil. Siz belediyelerin çalışmadığını mı düşünüyorsunuz? Hodri meydan! O zaman gelin kayyum atamak istediğiniz her yerde erken yerel seçim yapalım. Belediyelerin halk tarafından tepki gördüğünü söylediğiniz yerlerde seçimi tekrarlayalım. Sandıkla gelen sandıkla gitsin" diye konuştu.

Demirtaş konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şöyle seslendi:

"Terör örgütüne yardım yataklık etmekten biri yargılanacaksa ilk önce senin tutuklanman lazım. 'Allah affetsin' diyorsun. Bu dünyada hesap vermeyecek misin? Sıradan bir memuru cemaate bulaştı diye görevden alıyorsun, sen hükümet olarak 12 yıl boyunca devletin tüm imkanlarını seferber etmişsin, şeyhi uçuran sizsiniz, belediyesine kayyum atanacak olan biziz. Böyle bir adalet var mı?"

Demirtaş, tasarının meclisten geçmesi halinde ise , direnmenin meşru olacağını söyledi:

"CHP ne der bilmiyoruz ama biz yok sayacağız. Kayyum hiç bir belediyeyi çalıştıramayacak. Nereden biliyoruz? Seçilmişleri gözaltına almak için harekete geçen tank ve uçakların karşısında direnilmesinden biliyoruz. Gayri meşru bir şekilde seçilmişlere yönelenlere karşı direnmek nasıl meşru ise, sizin darbenize karşı direnmek de meşrudur."

HDP Eş Genel Başkanı, Belediye çalışanlarına, sendikalara, barolara, sivil toplum örgütlerine, halkın seçtiği belediye başkanı yerine atanacak kayyumu tanımayın çağrısı yaptı.

"Buradan tüm sivil toplum örgütlerine çağrı yapıyorum. Kayyumdan mı halk iradesinden mi yanasınız? Herkesin tarafını bilmek istiyoruz. Yarın öbür gün kayyum gelirse bundan nasıl nemalanırız, eskisi gibi nasıl rant alanına çeviririz belediyeleri diyen varsa bilelim. Kayyum atanmak isteyen varsa, kimdir bilmek istiyoruz. Halkımız da her şeye hazır olmalıdır. Yasa yarın görüşülecek. Bu çılgınlığın meclis genel kurulundan geri dönmesini umuyoruz" diye konuştu.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de "bu yasayı var sayamayız" diyerek, yasanın krizi derinleştireceğini savundu,

CHP'yi yasaya karşı tavır almaya çağıran Tuncel, " Bugün Kürdistan'daki belediyelere el konuluyor diye bir şey yapmayanlar yarın sıra onlara geldiğinde yanlarında kimseyi bulamayacaklar. Yarın tüm belediyelere bu yasa reva görülebilir. Her an biri içişleri bakanı görevden alıp yerine bir memurunu atayabilir. Herkesi terörist gören bir yasadan bahsediyoruz. Böylesi bir dönemde çıkarılan yasa belediyelere dönük saldırı bütün belediyelere saldırıdır. Bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz. Bugün Kürde yarın başkasına."

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve yarın Meclis Genel Kurulu'na getirilmesi beklenen tasarı, "terör örgütlerine yardım ve yataklık yapma" iddiasıyla görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkanvekili ve meclis üyelerinin yerine, İçişleri Bakanı ve valiler tarafından görevlendirme yapabilmesine olanak veriyor.

Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) üçü büyükşehir olmak üzere 106 belediyesi bulunuyor. Birçok belediye başkanı hakkında, geçen yılki öz yönetim açıklamalarından sonra soruşturma açıldı.

Şimdiye kadar 31 DBP'li Belediye Eş Başkanı görevden alınırken, üçü vekil, 21 DBP'li Belediye Eş Başkanı tutuklandı. 36 Eş Başkan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken, 8 belediye başkanı hakkında da arama kararı var.