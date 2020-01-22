3 yıldan fazla bir süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, “Kadınların toplumsal birlikteliğiyle diyaloğa, dayanışmaya dikkat çekerek oluşturdukları atmosfer takdire şayandır ve desteklenmelidir” dedi.

Avukatları aracılığıyla Tarafsız Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, ‘Devran’ kitabının sahnelenmesi ve Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan, Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu’nun oyunu birlikte izlemesiyle ilgili olarak, "Muhalefetin demokrasi ilkeleri etrafında açık, şeffaf ve ilkeli birlikteliğini zaten hep dile getiriyoruz. Bizim bu çağrılarımız bir sır değil ki. Ortada, öyle oy alıp verme gibi ahlaksız bir pazarlık yok, olamaz da. Halkın oyları ve iradesi üzerine kimse ipotek koyamaz. Ancak demokrasi programı etrafında oluşacak güçlü bir ittifaka halkın desteğini istemek demokratik siyasetin gereğidir ve gayet normaldir. Bu yönde atılacak her adım, toplumsal beklentiyi karşıladığı oranda başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Siyasi iş birliklerini ancak siyasi temsilciler yapabilir. Yine de kadınların toplumsal birlikteliğiyle diyaloğa, dayanışmaya dikkat çekerek oluşturdukları atmosfer takdire şayandır ve desteklenmelidir. O salondaki ve sahnedeki herkesi hem kutluyor hem de onlara yürekten teşekkür ediyorum” dedi.