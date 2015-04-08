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Politika

Demirtaş: İzleme Heyeti konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrı listesi, AKP'nin ayrı listesi var

'AKP tek başına iktidarı kaybetmenin tam sınırında, biz de barajı aşmanın tam sınırındayız'

08 Nisan 2015 15:52

Halkların Demokrat Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaklaşan genel seçimler ve çözüm süreci ile ilgili "AKP tek başına iktidarı kaybetmenin tam sınırında, biz de barajı aşmanın tam sınırındayız" dedi. Hükümet ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında krize yol açan İzleme Heyeti'ne ilişkin olarak ise, "Çözüm sürecinde İzleme Heyeti konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrı listesi, AK Parti'nin ayrı listesi var. Anlaşamıyorlar" ifadesini kullandı.

Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Demirtaş, "Baraj sorunu bizim için tümüyle ortadan kalkmış diyemem. AKP iktidardan düşmenin sınırında, biz de barajın tam sınırındayız" dedi. 

Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın HDP'nin aday listelerine etkisiyle ilgili olarak da, İmralı'daki görüşmede genel bir değerlendirme yapıldığını söyledi. Demirtaş, "Tek tek adaylarla ilgili değerlendirmesi olmadı" açıklamasında bulundu.

HDP lideri, çözüm sürecinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile hükümetin görüş ayrılığına düştüğü İzleme Heyeti ile ilgili olarak ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrı listesi, AK Parti'nin ayrı listesi var. Anlaşamıyorlar" ifadelerini kullandı.

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