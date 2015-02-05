Demirtaş: İstanbul'dan aday olabilirim

7 Haziran'da yapılacak genel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul'dan aday olabileceğini söyledi.

NTV'de Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş, HDP'nin haziran ayında yapılacak seçimlere girmesini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, şunları ifade ettti:

"Partilerin seçime girmesi anormal değil, anormal olan seçim barajıdır. 12 yıldır iktidar olan hükümet, barajı kaldırıp düşürmediği gibi, bu baraja sığınarak siyasette istikrar ilkesi gereği barajı düşürmeyerek 2015 seçimlerine gitme kararı alınca biz de bu barajı yıkma kararını aldık.

'Yaptığımız araştırmalar yüzde 9-10 bandını gösteriyor'

Anamuhalefetin hiçbir alternatif, proje üretemediği bir yerde biz niye aza razı olalım. Biz bu nedenle iddiamızı ortaya koyuyoruz. AKP ile uzlaşma neticesinde alınmadı bu karar.

Biz kamuoyu yoklamaları da yaptık. Partimizin bütün yetkilileri halktan uzak insanlar değiliz. Dolayısıyla yerinde gözlem de yapıyoru.z HDP çalışırsa çok rahat barajı da aşabilir. 9-10 bandını gösteriyor araştırmalarımız.

Bu baraj biz parlementoya girmeyelim diye konulmuş bir baraj. Biz dediğim bu muhalif kesimler... Biz de barajı aştıktan sonra baraj anlamsız olacak, baraj kalkacak. Bunun ötesinde hakettiğimiz adil temsiliyeti yakalayabileceğiz.

Biz bağımsız adaylarla seçime girdiğimizde toplam 50 kişi civarında aday gösteriyoruz. Bunlardan da 30-35'i kazanabiliyor. Biz 550 adayı 81 ilinden gösterebileceğiz. Bu adaletsizliği kapatmanın yolu parti olarak seçime girmektir.

Biz 41 ilinde seçime girmedik, 40 ilinde girdik. 41 ilindeki oyumuz kayboluyor. Bağımsız adaylarla girdiğimiz için görünmüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde şu ortaya çıktı. Türkiye'deki tüm insanlar varolan siyasi kutuplaşma ve siyasetteki ötekileştirici dilden bıkmışlar. Bunu yeni bir programla artık düzeltilmesi lazım."

'Kadir İnanır'ı partide görmekten mutluluk duyarız'

Milletvekili aday profillerinin nasıl olacağı sorusuna Demirtaş, Kadir İnanır'la bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve partide görmekten mutluluk duyacaklarını belirttiklerini söyleyerek şunları söyledi:

"Kadir bey, partimizin barışa ve kardeşliğe dayalı çizgisini desteklediğini söyledi. Kadir bey gibi çok sanatçı, aydın bu çizgiye destek verecek. Adaylarımız tanınmış kişilerden oluşmayacak tabii ki. Türkiye portresini ortaya çıkartcak bir aday profili oluşturmaya çalışıyoruz. Tek inanca, mezhebe, cinsiyete endekslenmemiş bir aday profiliyle seçmenlerimizin karşısına çıkmak istiyoruz. Aleviler de var süryaniler de var."

'Kobani olaylarının bütün faturasını bize yüklemek doğru değil'

Demirtaş, "Kobani olayları HDP'nin kamuoyunda algısını zedeledi mi" sorusuna şöyle yanıtladı: "Şahsım bu konuda, partim eleştirilerin hedefi oldu. Üzüntümüzü kamuoyuyla paylaştık. Ama bizi suçlamaya devam ettiler. Sonradan öngörememekle alakalı halkımızla özeleştirimizi paylaştık.

IŞİD barbarlığına karşı halkın demoktarik tavrını doğru okumayan hükümetin çoğu yerde bir genci polis tarafında katledilmesine ilişkin hükümetin özeleştiri vermemesi ilginçtir. İlk ölüm Varto'da polis kurşunuyla yaşandı.

Ortada hiçbir şiddet olayı yokken. Olay duyulduktan sonra araya provokasyonların da karışmasıyla bir anda ciddi bir şiddet ortamı oluştu. Bunun faturasını tamamen bize kesip yüklemek doğru değil, hükümet niye çıkıp kaç kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü neden açıklamıyor, bu kişiler hakkında neden soruşturma açılmıyor.

'İstanbul'dan aday olabilirim'

Demirtaş, "Siz Hakkari milletvekilisiniz ama nereden aday olmayı düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Hakkari benim mahcubiyet duyduğum bir knet. Borcumu ödeyemediğim bir kent. Kendimi çok borçlu hissediyorum. İnanılmaz muhteşem bir yer. Bu dönem barajı aşabilmek için biraz daha oy potansiyelinin rakam olarak yüksek olduğu bir yeri tercih edebiliriz. Bu İstanbul olabilir. Sağolsunlar, kitlemiz, her yerde yanında beni görmek istiyor. Belki Hakkari'de aday olmayabilirim" dedi.