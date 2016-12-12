Demirtaş: İstanbul'daki acımasız katliamı lanetliyorum

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 10 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş'ta ve Maçka'da gerçekleşen terör saldırıları hakkında, "Barışı savunmaktan vazgeçmemeli, umutlarımızı yitirmemeliyiz. Bu sıkıntılı dönemi dayanışma ile aşarak ülkeyi düze çıkarmayı başarmalıyız" dedi. Yaşanan terör saldırılarını cezaevinden gönderdiği mesajla kınayan Demirtaş, "Barışı savunmaktan vazgeçmemeliyiz" başlıklı açıklamasında, "İstanbul’da Cumartesi akşamı gerçekleşen acımasız katliamı lanetliyor, kınıyorum. Saldırıda yaşamını yitiren bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimi sunuyor, sabırlar diliyorum.Yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

"Ülkeyi düze çıkarmayı başarmalıyız"

Gazete Duvar'ın haberine göre, Selahattin Demirtaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün toplumu, halkımızı şiddet karşıtlığında, barış, kardeşlik, demokrasi ve özgürlük duyguları etrafında umutla bir arada durmaya davet ediyorum. Koşullarımız ne kadar zor olursa olsun kutsallık atfettiğimiz barışı savunmaktan vazgeçmemeli, umutlarımızı yitirmemeliyiz. Bu sıkıntılı dönemi dayanışma ile aşarak ülkeyi düze çıkarmayı başarmalıyız"