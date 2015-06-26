Demirtaş: Yüzde 13 oy uzaydan gelmedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bugün TV'de Nazlı Ilıcak ve Taraf gazetesi yazarı Hayko Bağdat'a konuk oldu.

7 Haziran Genel Seçimleri'nden sonra ilk kez televizyona çıkan Demirtaş sabah (25 Haziran 2015 Perşembe) saatlerinde gerçekleşen IŞİD'in Kobane baskınına da değindi. Demirtaş, 'IŞİD'in Türkiye topraklarından sızmadığına gönülden inanmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Türkiye'nin IŞİD'e destek verdiğini belirterek, 'IŞİD'in nereden sızdığı halen araştırılıyor. Bu konu hakkında birçok iddia var. Bazı iddialarda somut deliller de var. Çözüm arayışları sırasında bu saldırı dikkat çekici. Rojava ve Ankara arasında gerilimi arttırmak isteyenler var. IŞİD'in Türkiye topraklarından sızmadığına gönülden inanmak istiyorum' dedi.

Kobani'de IŞİD tarafından gerçekleştirilen canlı bombalı eylemleri değerlendiren Demirtaş, "Türkiye IŞİD'e karşı mücadeleci bir görüntü vermedi. IŞİD'in nereden sızdığı halen araştırılıyor. Bu konu hakkında birçok iddia var. Bazı iddialarda somut deliller de var. Çözüm arayışları sırasında bu saldırı dikkat çekici. Rojava ve Ankara arasında gerilimi arttırmak isteyenler var" şeklinde konuştu.

Demirtaş konuşmasını şöyle devam etti:

"IŞİD'in Türkiye topraklarından sızmadığına gönülden inanmak istiyorum. Umarız Türkiye IŞİD'e desteğini kesmiştir. Biz buna inanmak istiyoruz" diyen Demirtaş, "IŞİD militanları Türkiye'den rahatlıkla geçiyor. AKP hükümeti IŞİD yanlısı görüntüden vazgeçmeli" şeklinde konuştu.

'Yüzde 13 oy uzaydan gelmedi'

Koalisyona partinin yetkili organları karar verir. Silahlar gündemden çıkmalıdır. KCK yönetimi de buna destek olmalıdır. Silahlar siyasetten çıkarılmalıdır. HDP büyürse şiddet uzaklaşır. HDP büyürse her türlü şiddet azalır. Yüzde 13 oy Türkiye'den geldi uzaydan gelmedi. 'Şu kadar oyu, şu partilerden aldık' diyemeyiz. Doğu'da ve Güney Doğu'da AK Parti'den fazla oy aldık. Van'da 7 milletvekilimiz var onların 1 tane var. Ardahan'ın tümünü kazandık onların hiç milletvekili yok. Türkiye'nin 14 ilinde birinci partiyiz. Asla emanet oyları inkar etmedik. Geçici olarak partilere oy verilir ve o parti izlenir, takip edilir. Bize oy veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu oylar tapulu malımız değil, emanettir. Bize oy verenlerin tamamına teşekkür ettik. Bunların içerisinde bize emanet oy veren kişiler de vardı. Biz onları ayıramayız.

'Tarafsızım diyor ama...'

İstanbul'da 3. parti olduk. Biz bunları zorla mı aldık ? Cumhurbaşkanı'nın görevi elinde varsa zorla oy verenlerin iddiası savcılığa çağırıp ifadesini aldırmak. Cumhurbaşkanının çıkıp zorla oy aldılar demesi hiç hoş değil. Bunlar ayıptır. Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmaz. Tarafsızım diyor ama AKP'nin tarafında olduğunu biliyoruz. Makamında otursun, 'bir şeye karışmamalı' demiyoruz ama muhalefet partilerine çatacağına gidip işçilerin grevini ziyaret etsin. Soma davasında gidip ailelerin yanında olsun, sizinleyim desin. Gerilimi azaltacak bir politika yürütsün."