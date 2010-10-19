-DEMİRTAŞ: İNGİLTERE SORUMLULUK ÜSTLENMELİ TBMM (A.A) - 19.10.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''İngiltere'nin Kürt sorununun ortaya çıkmasında tarihi bir sorumluluğu var, dolayısıyla çözümü konusunda da sorumluluk üstlenmeli'' dedi. Demirtaş, Parlamentolararası Birlik (PAB) İngiliz Grubu Başkanı Lord Dykes ve beraberindeki parlamenterlerle görüştü. Dykes, ''Sizler Türkiye'nin önemli, ünlü, önde gelen politikacılarındansınız. Sizlerin arasında olmak hem büyük bir onur hem de son derece önemli'' dedi. Lord Dykes, Türkiye'nin AB'ye üyeliği için AB bünyesindeki çeşitli ülkelerin desteği olduğunu, kısa sürede bu katılımın gerçekleşmesini istediğini belirtti. Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde Fransa ve Almanya'nın tutumunu değiştirmek için ne yapması gerektiği yönündeki bir soru üzerine Demirtaş, AB'nin iki güçlü ülkesi Fransa ve Almanya'nın tavrının, Türkiye'deki AB heyecanını ve motivasyonunu önemli derecede azalttığını söyledi. Bunların, Türkiye'deki demokratikleşme sürecine güç ve destek veren yaklaşımlar olmadığını ifade eden Demirtaş, ''Türkiye'nin kendi içinde yaşadığı bazı sorunlar, aşamadığımız bazı iç problemlerimiz, temel demokratikleşmeyle ilgili atılması gereken adımlar var. Tam üyelik amacıyla müzakerelere başlanılmasından sonra Almanya ve Fransa'nın tavrındaki değişiklik doğru olmamıştır'' diye konuştu. -''İNGİLTERE, İSPANYA VE İTALYA'YI YERİNDE GÖRMEK''- İngiliz parlamenter Hon Ann Clwyd, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya daha önce çok sık ziyaret ettiğini belirterek, ''Dil ve kültürel açıdan nasıl bir açılım planlıyorsunuz? Diyarbakır'daki görülen davadaki sanıklara ne tür suçlamalar getirildi?'' sorularını yöneltti. Demirtaş, son yıllarda Türkiye'nin temel gündem maddelerinden birinin Kürt sorununun çözümü olduğunu, Hükümetin bugüne kadar attığı adımlarda partilerinin taleplerini karşılayan bir noktaya gelmediğini söyledi. Bazı sembolik adımlar atıldığını ileri süren Demirtaş, ''Bizim temel talebimiz, herkesin kendi anadilinde eğitim alabilmesi, kamusal alanda kendi anadilini özgürce kullanabilmesidir ama bu anayasamıza göre yasaktır'' dedi. BDP Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır'daki davada sanıkların siyasi amaçlarla tutuklu olduğunu düşündüklerini savunarak, sözlerini ''Kürt sorunu, halen Türkiye'de çözümü bekleyen bir sorun. Kendi iç dinamiklerimizle bu sorunu çözmeye, aşmaya çalışıyoruz'' diye sürdürdü. İngiltere'den bekledikleri bir destek olup olmadığına yönelik soruya Demirtaş, ''İngiltere'nin çok kültürlü bir yapısı var, özerk yönetim modelini benimsemiş. Bu konuda Türkiye'ye iyi örnek oluşturabilir. Birebir Türkiye'ye uygulanamasa bile en azından tartışılabilir''karşılığını verdi. Demirtaş, ''Üst düzey Türk politikacıları, dil konusu söz konusu olduğu için özellikle Galler'e geldi mi?'' yönündeki bir soru üzerine, böyle bir gezinin etkili olabileceğini belirtti. Demirtaş, ''Bu konuda direnç gösteren Türkiye'deki politikacılar, belki İngiltere, İspanya, İtalya'yı, yönetim modellerini yerinde görerek, bir deneyim paylaşımıyla Türkiye'deki soruna farklı bakabilirler. İngiltere'nin Kürt sorununun ortaya çıkması konusunda tarihi bir sorumluluğu var, dolayısıyla çözümü konusunda da sorumluluk üstlenmeli. Çünkü bu sorunun ortaya çıkmasında Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu'daki politikalarda, İngiliz politikaları etkili olmuş. Maalesef Kürt sorunu o zamandan beri duruyor'' görüşünü savundu.