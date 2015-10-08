Demirtaş: İnfazlar özel bir ekip tarafından yapılıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, öldürülen Ömer Koç (16) ile Rezan Kaya’nın (20) ailelerine taziye ziyaretinde bulunmak üzere Diyarbakır’a gitti. Burada konuşan Demirtaş, infazların özel bir ekip tarafından yapıldığını söyledi.

Demirtaş, “Silvan da, Bismil’de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da ve benzeri yerlerde gerçekleşen infazlar özel bir ekip tarafından yapılıyor. Genelde bunlar o şehrin dışından gönderilen özel ekipler. Hepsinin özel plakasız araçları var. Hepsi aynı marka.

Muş’ta, Şırnak’ta, Van’da, Diyarbakır’da benzer araçlar kullanılıyor. Küçük operasyon ekipleri ve nereye bağlı oldukları belli değil. O şehirde ne vali, ne kaymakam ne de emniyet müdürünü takmıyorlar. Geliyorlar infazı yapıp gidiyorlar. Fotoğraflarını ve görüntülerini çekip yayınlıyorlar. Onlar böyle illegal, derin devlet yasadışı gruplar falan değil. Bizahati Ankara’dan istihbarat ve saray tarafından örgütlenen ve gönderilen ekiplerdir” dedi.