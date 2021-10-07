Demirtaş'ın avukatından RTÜK'e "Başak Demirtaş" tepkisi: Aslında "sorun" söyledikleri değil, haklılığı

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Kahraman, RTÜK'ün Başak Demirtaş'ı konuk eden FOX TV hakkında inceleme başlatmasına tepki gösterdi. Kahraman, "Aslında "sorun" söyledikleri değil, haklılığı. Bu haklılığın duyulmaması, görülmemesi isteniyor" dedi.

RTÜK'ün Edirne Cezaevi’nde beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş,'ı yayınında konuk eden FOX TV hakkında inceleme başlatmasına Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Kahraman, yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Kahraman'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"Başak Demirtaş'ın dün Fox'ta söylediklerinin tek bir kelimesinde bile sorun yok. Aslında "sorun" söyledikleri değil, haklılığı. Bu haklılığın duyulmaması, görülmemesi isteniyor. Bir amaç da toplumu korkutmak. Oysa hiç kimse korkmuyor. Hele artık hiç."

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TIKLAYIN | RTÜK, FOX TV'ye 'Başak Demirtaş' incelemesi başlattı