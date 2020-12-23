Demirtaş'ın avukatından "İç hukuk yolları tüketilmeden AİHM karar verdi" iddiasına yanıt

Dört yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'ın Avukatı Ramazan Demir , "İç hukuk yolları tüketilmeden AİHM karar verdi" iddiasını yanıtladı. Demir, "Biri çok ciddi bir şekilde Cumhurbaşkanını yanıltıyor. Hukuki yollarının tüketilmemesi söz konusu değil. Böyle bir şey olsa zaten AİHM'in kendisi reddeder, geri gönderirdi. AİHM'deki duruşmada da Türkiye bunu öne sürmedi" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın Avukatı Ramazan Demir, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası canlı yayınında AİHM'in kararını değerlendirdi. Demir'in açıklamaları şöyle:

"Hâlâ iddianamesi yok"

"AİHM Duruşmasından 14 gün önce tahliye ettiler çünkü AİHM'deki dosyayı boşa düşürmek için. Ama İstanbul'daki dosyadan hükümlü olduğu için tahliye olamadı. Tam o kararın verildiği gün ve AİHM duruşmasından 2 gün sonra Ankara'dan cezaevine bağlandı savcı ve yeni soruşturmayı gerekçe gösterip Demirtaş'ı tutukladılar. Ancak Demirtaş o dosyada şüpheli değildi. Şüpheli olmadığı bir dosyadan tutuklandı. HDP ve MYK üyeleriyle ilgili açılmış ve devam eden bir soruşturmaydı. Bir şekilde Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı o dosyaya eklediler ve tutukladılar ve bunun hâlâ iddianamesi yok.

"Biz bütün yolları tüketip gittik"

"Biri çok ciddi bir şekilde Cumhurbaşkanını yanıltıyor. Hukuki yollarının tüketilmemesi söz konusu değil. Böyle bir şey olsa zaten AİHM'in kendisi reddeder, geri gönderirdi. Biz de ne olduğunu merak ediyoruz. Yanıltılıyor. Hukuk kurmayları söyletiyor muhtemelen bu sözü, öyle bir şey yok. Türkiye, AİHM önündeki duruşmada da bunu ileri sürmedi. Orada da böyle bir itirazı yok. Biz zaten bütün yolları tüketmeden gidemezdik oraya. Anayasa Mahkemesi dahi bütün yolları tüketip gittik, hepsinden red yiyerek gittik AİHM'e.

Yasin Börü davasında Demirtaş sanık mı?

"Demirtaş'ın dosyası, Yasin Börü dosyasıyla dosyasıyla birleştirilmek istendi Ankara 2. Ağır Ceza'da yargılanıyordu sanıklar. Yasin Börü mahkemesi "ne alakası var, bu dosyanın bununla bir ilgisi yok, burada bir sorumluluğu yok" deyip reddetti. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi yani Demirtaş'ın yargılandığı mahkeme, kendiliğinden Yasin Börü ile birleştirmeye karar verdi dosyayı. Börü'nün mahkemesi tekrar itiraz etti ve " bu dosya arasında illiyet yok" dedi. Dosya istinafa gitti, istinaf da, "bu iki dosya arasında bağlantı yok, Demirtaş'ın bu konuda bir sorumluluğu yok" dedi ve karar kesinleşti.

Demirtaş için 'terörist' sözü

"Açıkçası kendileri de ne dediklerini bilmiyorlar. En başında zaten Anayasanın 38. Maddesine aykırı. Suçluluğu hükmen kesinleşmeyen hiç kimseyle ilgili bu ifadeyi kullanamazsınız."