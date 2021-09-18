Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman: AİHM ve Bakanlar Komitesi’nin bağlayıcı kararları uygulansın

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Edirne F tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili “Anayasanın 90. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 46. maddesi uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Bakanlar Komitesi’nin kesin ve bağlayıcı olan kararlarının uygulanmasını ve Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.

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Mahsuni Karaman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "SayınDemirtaş'ın muhalif bir milletvekili olarak yaptığı siyasi ifade özgürlüğü kapsamında kalan açıklamaları nedeniyle somut bir delil olmadan ve siyaset sahnesinden silinmek amacıyla tutuklandığını ve tutukluluk halinin devam ettirildiğini tespit etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukatlar Mahsuni Karaman, Benan Molu ve Ramazan Demir’ın AİHM’e gönderdiği yanıtta, Anayasa Mahkemesi’nin Demirtaş için etkili bir iç hukuk yolu olmadığının kabul edilmesini istedi ve “Bunun yanı sıra, Sayın Demirtaş’ın muhalif bir milletvekili olarak yaptığı, siyasi ifade özgürlüğü kapsamında kalan açıklamaları nedeniyle, somut bir delil olmadan ve siyaset sahnesinden silinmek amacıyla tutuklandığını ve tutukluluk halinin devam ettirildiğini tespit etmesini bekliyoruz” dedi.

Avukatların açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere müvekkilimiz, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevinde tutukludur. Sayın Demirtaş, serbest kalmak üzereyken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmasının imkansız kılınması amacıyla 20 Eylül 2019 tarihinde ikinci kez tutuklanmıştır. Sayın Demirtaş’ın hukuka aykırı bir şekilde, siyasi sebeplerle yeniden tutuklanmasına ilişkin bu karara karşı 7 Kasım 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulmuş, Anayasa Mahkemesinin aradan geçen iki yıla yakın sürede bugüne kadar hâlâ karar vermemesi nedeniyle 2 Mart 2020 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Bu başvuruda, diğer başvurularımızdan farklı olarak ilk kez, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere, Sayın Demirtaş için Türkiye’de iç hukuk yollarının etkili olmadığına dair bir karar verilmesi de talep edilmiştir.

İnsan Hakları Mahkemesi, müvekkilimiz Demirtaş’ın yeniden tutuklanmasının özgürlük ve güvenlik hakkını, ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediği, bu tutukluluğun müvekkilimizi susturma ve cezalandırma amacı taşıyıp taşımadığı konularında Hükümetten savunma istemiştir. Ayrıca İnsan Hakları Mahkemesi, ilk kez, Anayasa Mahkemesine, bireysel başvuru yolunun müvekkilimiz Demirtaş’ın başvurusu özelinde tüketilmesi gereken etkili bir iç hukuk yolu olup olmadığını sormuştur.

Hükümetin 19 Temmuz 2021 tarihinde tarafımıza gönderilen savunmalarına karşı cevaplarımızı 16 Eylül 2021 tarihinde Mahkemeye göndermiş bulunmaktayız.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden; Anayasa Mahkemesine Sayın Demirtaş ile ilgili yapılan ve kendisinin serbest kalmasını sağlayabilecek bireysel başvuruların, özellikle de 2013 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle örgüt propagandası yapma suçundan Sayın Demirtaş’a verilen ve 26 Nisan 2021 tarihinde Yargıtay tarafından onanan 4 yıl 8 aylık hapis cezası kararına ve 22 Aralık 2020 tarihli AİHM Büyük Daire kararının uygulanmamasına karşı yaptığımız iki bireysel başvurunun Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanmamasını dikkate alarak, Anayasa Mahkemesinin başvurucu için etkili bir yol olmadığına karar vermesini talep ediyoruz. Bunun yanı sıra, Sayın Demirtaş’ın muhalif bir milletvekili olarak yaptığı, siyasi ifade özgürlüğü kapsamında kalan açıklamaları nedeniyle, somut bir delil olmadan ve siyaset sahnesinden silinmek amacıyla tutuklandığını ve tutukluluk halinin devam ettirildiğini tespit etmesini bekliyoruz.

AİHM ve Anayasa ilgili maddeleri hatırlatıldı; Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz

Bugün ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından müvekkilimiz Demirtaş’ın serbest bırakılması yönünde bir karar daha verilmiştir. Bakanlar Komitesi, Sayın Demirtaş’ın serbest bırakılması ve siyasi ifade özgürlüğünü kullandığı için hakkında verilen mahkumiyet kararlarının bozulması da dahil olmak üzere, Sayın Demirtaş’ı cezaevinde tutmayı ve siyaset sahnesinden silmeyi amaçlayan bütün olumsuz yaptırımların sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmiştir.

Anayasanın 90. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 46. maddesi uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve Bakanlar Komitesinin kesin ve bağlayıcı olan kararlarının uygulanmasını ve Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”