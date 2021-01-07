Demirtaş'ın avukatı Karaman'dan Kobani iddianamesiyle ilgili açıklama: Doğrusu daha başarılı bir “Karşı Hamle” kurgusu beklerdim!

6-7 Ekim Kobani eylemleri iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

3530 sayfalık iddianamede, aralarında Demirtaş, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, eski HDP MYK üyelerinin de bulunduğu siyasetçiler, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok gibi PKK yöneticileri ile birlikte, örgüt yöneticisi olarak gösterildi.

"3.530 sayfalık iddianame bu muydu!"

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Kahraman, 3 bin 500 sayfalık iddianameyle ilgili açıklama yaptı:

"6 yıldan sonra ve AİHM kararının ardından açıklanan 3.530 sayfalık iddianame bu muydu!

Gazete haberleri,

Gizli tanıkların yorum ve tahminleri,

Demirtaş adına açılmış sahte bir hesabın twitleri,

Bol bol kopyala yapıştır.

Doğrusu daha başarılı bir “Karşı Hamle” kurgusu beklerdim!"

TIKLAYIN: 3530 sayfalık Kobani iddianamesinden, kapatılması için çağrı yapılan HDP ile ilgili iddialar çıktı: “MYK toplantısına KCK’lılar katıldı, HDP’liler de örgüt yöneticisi”