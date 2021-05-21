Demirtaş'ın avukatı Karaman'dan Abdulkadir Selvi'ye: 'Kulis bilgisi' diyerek kıvırıyorsun; herkesi aptal mı sanıyorsun?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 14 Mayıs 2021 tarihli köşe yazısında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın söylediğini iddia ettiği ifadelerle ilgili HDP'nin ardından Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'dan da tepki geldi. Karaman, "Sana açıkça soruyorum: Demirtaş 5 senedir hangi kulise çıkmış da o sözleri söylemiş? Ne kulisi! Herkesi aptal mı sanıyorsun?" dedi.

Selvi, köşesinde Demirtaş'ın ağzından tırnak içerisinde "Ortak cumhurbaşkanı adayı ve üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek. İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim’i bize vermezler. Dışişlerini de vermezler ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

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Selvi 'kulis haber' dedi

HDP, Selvi'ye tepki gösterdi. Selvi bugünkü yazısında, gelen tepkiler üzerine, "HDP Genel Merkezi’nden 17 Mayıs Pazartesi günü bir açıklama yapıldı. Buyurgan bir dille Hürriyet’in ve benim yalanımızı düzeltmemiz ve Demirtaş’tan özür dilememiz isteniyor. Yalan neymiş? Ben, Demirtaş’ın, HDP’nin hükümette yer alması için yapılan pazarlıkların ipucunu veren değerlendirmesini yansıtmışım. Gazeteciler her zaman demeçleri yazmazlar, kulis haberciliği diye bir şey vardır. Birçok şeyin perde arkasını da kulis haberlerinden okuruz. Kulis haberciliği, gazeteciliğin esasıdır" dedi.

Karaman: Demirtaş hangi kulise çıktı?

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Abdulkadir Selvi'nin bu açıklamalarını eleştirerek, "Abdülkadir Selvi! Demirtaş'ın ağzından aktardığın sözlerin yalan olduğu ortaya çıkınca şimdi kalkıp "Kulis bilgisi" diyerek kıvırıyorsun. Sana açıkça soruyorum: Demirtaş 5 senedir hangi kulise çıkmış da o sözleri söylemiş? Ne kulisi! Herkesi aptal mı sanıyorsun?" ifadelerinde bulundu.

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