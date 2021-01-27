Demirtaş'ın avukatı AİHM Büyük Daire'de Türkiye'yi temsil eden hukukçuya sordu: Müvekkiliniz 'AİHM kararı bizi bağlamaz' diyor, siz ne diyorsunuz?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire’nin Demirtaş'ın başvurusunu görüştüğü duruşmada Türkiye'yi temsil eden hukukçu Stefan Talmon'u etiketleyerek "Müvekkiliniz AİHM kararı 'bizi bağlamaz' diyor, siz ne diyorsunuz?" diye sordu.

Twitter hesabından hukukçu Stefan Talmon'u etiketleyen avukat Karaman şöyle yazdı:

"Demirtaş başvurusunda AİHM Büyük Dairesi'nde yapılan duruşmada Türk hükümetini temsil etmiştiniz. Müvekkiliniz AİHM kararı 'bizi bağlamaz' diyor. Merakımı bağışlayın, siz ne diyorsunuz? Saygılarımla. Kestane kebap, acele cevap."

Ne olmuştu?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 22 Aralık'ta eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve derhal serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararda Selahattin Demirtaş'ın HDP eş başkanlarından biriyken 20 Mayıs 2016'da dokunulmazlığının kaldırıldığı ve ardından gözaltına alındığı hatırlatıldı.

"Duruşma öncesi uzun süren tutukluluk süresinin ve yaptığı siyasi konuşmaların temel alındığı kanıtlara dayanarak yapılan terörle bağlantılı suçlamaların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu" belirtildi.

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