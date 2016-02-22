Demirtaş, İtalya Dışişleri Bakanı ile görüştü

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İtalya Dışişleri Bakanı Paolu Gentiloni ile yaptığı görüşmede Türkiye ve bölgedeki gelişmeler ele alırken Kürtlerin Ortadoğu'daki barışa katkıda sunacağını söyledi.

İMC TV'nin haberine göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile görüştü. Görüşmede Demirtaş’a HDP Dış İlişkiler Sorumlusu Hişyar Özsoy ile HDP milletvekilleri Dirayet Taşdemir ve Ayşe Acar Başaran da eşlik etti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın talebiyle gerçekleşen görüşmede Türkiye’nin Rojava politikası, sığınmacı krizi ve Türkiye’de sokağa çıkma yasaklarının olduğu bölgelerdeki son durum ele alındı.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Selahattin Demirtaş, Türkiye’de barış sürecine dönülmesi ve Suriye’deki Kürtlerle barışçıl bir iletişim kurulmasının Ortadoğu’da barışa katkı sunacağını söyledi.