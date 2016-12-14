Demirtaş: İktidar, HDP’ye operasyonla sıkışıklığını üzerinden atmaya çalışıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Beşiktaş’taki bombalı terör saldırısı sonrası HDP ve DBP’ye yönelik yapılan operasyonlar için “İktidar HDP'ye operasyon yaparak sıkışıklığını üzerinden atmaya çalışıyor. Sorumluluğu bizim üzerimize atmalarına izin vermiyoruz, bunu kabul de etmiyoruz” dedi. Demirtaş, “Bizi hedef göstererek, gözaltı ve tutuklama yaparak failleri yakaladığını söyleyen iktidar bizim sorumlu olduğumuzu ispat etsin, hemen istifa edelim” ifadelerini kullandı.

HDP tarafından yapılan açıklamaya göre Demirtaş’ın ifadeleri şöyle:

Son günlerde HDP il, ilçe yöneticilerine, vekillerine, üyelerine yönelik gözaltı ve tutuklamalar artmıştır. Öncelikle söyleyeyim ki, gözaltılar ve tutuklamalar hukuki değildir. Arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır.

İktidar HDP'ye operasyon yaparak sıkışıklığını üzerinden atmaya çalışıyor. Sorumluluğu bizim üzerimize atmalarına izin vermiyoruz, bunu kabul de etmiyoruz.

Saldırıları kınama ve üstüne gitme konusunda en ufak bir tereddütümüz yoktur.

Bizi hedef göstererek, gözaltı ve tutuklama yaparak failleri yakaladığını söyleyen iktidar bizim sorumlu olduğumuzu ispat etsin, hemen istifa edelim.

AKP, patlayan bombaların siyasi sorumlusudur. Halka hesap vermeleri gerekir. Parlamentoda da her yerde de hesap vermelidirler. Önlemesi gereken onlardır. Ülkeyi bu şekilde yönetenler de onlardır.

Bizler demokratik siyasette güçlü bir şekilde ısrar ediyoruz. Demokratik siyasetle sorunlar çözülür. Siyasiler, Meclisi birlikte çalıştırarak çözüm üretmelidir. Meclisi işlevsizleştirerek sorunlar çözülemez.

Demokratik siyaset ve barış bizim yolumuzdur, bu konuda kararlıyız. Tutumumuzdan taviz vermeyeceğiz.