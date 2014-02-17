Demirtaş: İktidar, Allah'la kitapla oyun olmayacağını görmeli

Mersin'in Tarsus İlçesi'ne giden BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bağlar Mahallesi'ndeki BDP seçim bürosunun açılışını yaptı. Burada partililere seslenen Demirtaş, hükümete yüklenerek, "İslam'da hırsızlığın yeri yoktur" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yerel seçimlerde ittifak anlaşması yaptıkları iddialarını yalanlayan Demirtaş, "Bir Müslüman Allah'a inanıyor ve Allah'tan korkuyorsa, yalan söyleyemez, hırsızlık yapamaz, halkın malını mülkünü çalıp ayakkabı kutularına ve evde çelik kaslara doldurup, bir de bunun üzerine yalan yanlış konuşmaz. Eğer bunların Allah'tan korkusu olsaydı, bunların içinde gerçek samimi bir Allah inanıcı olsaydı, hem yalan konuşmaz, hem hırsızlık yapmazlardı. Bu maskeleri düşmüş sahte İslamcılara, artık sandıkta bir tokat atmanın zamanı gelmiştir. Allah'la kitapla oynanılmayacağını bu iktidarın görmesi lazım. Bunu kullanarak, başörtüsünü kullanarak 12 yıldır o koltuklarda oturuyorlar" diye konuştu.

Demirtaş, konuşmasının ardından ilçeden ayrıldı.