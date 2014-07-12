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Politika

Demirtaş: İkinci tura kalamazsak hiçbir adaya oy vermeyiz

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ikinci tura kalamamaları halinde hiçbir adayı desteklemeyeceklerini açıkladı

12 Temmuz 2014 00:17

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP)cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ikinci tura kalamamaları durumunda hiçbir adaya destek vermeyeceklerini açıkladı.

Gelecek Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Demirtaş "Köşk yarışında 2. tura kalmanız veyahut kalmamanız durumunda ne yapacaksınız? sorusuna "Ben ilk turda yapılan boykot çağrılarını kesinlikle desteklemiyorum. Ne kadar anti-demokratik bir seçim olsa bile burada halkın bir adayı var ve ilk turdan boykot olmamalı. 2. tura kalamamamız durumunda ise kesinlikle hiçbir adaya oy vermeyeceğiz. 2 turda da ilkelerimizi sürdüreceğiz. Eğer 1. turu geçebilirsek de 2. turda seçim çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz" yanıtı verdi.

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