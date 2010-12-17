-DEMİRTAŞ: ''İKİ DİL TALEBİMİZ YOK'' ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM'nin iki dilli olması ya da TBMM'de Kürtçe konuşulması gibi bir talepleri bulunmadığını belirterek, ''BDP, Kürt sorununun çözümüne ilişkin hangi projeyi ortaya koyuyorsa, ne yapmak istiyorsa o Türkiye'nin çıkarınadır. Türkiye'yi bölecek, etnik çatışma yaratacak hiçbir projede BDP'nin, halkımızın imzası olmaz'' dedi. Demirtaş, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Belçika Büyükelçiliği'nin rezidansında bir araya geldi. Demirtaş, görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İkinci bir dil olarak Kürtçe'nin kullanılmasında ısrarcı olup olmayacaklarını sorulması üzerine Demirtaş, şu ana kadar hiçbir BDP milletvekilinin Meclis'te Kürtçe konuşma yapmadığını, 1-2 cümle kullandığını belirtti. ''Milletvekillerimizin veya partimizin TBMM'de konuşmaların Kürtçe yapılmasına dönük bir talebi yoktur'' diyen Demirtaş, şunları kaydetti: ''TBMM iki dilli olsun, isteyen Kürtçe konuşsun, isteyen Türkçe konuşsun diye bir talebimiz yoktur. Bu tartışmayı çarpıtmak isteyenler ve bu tartışmadan pozitif sonuç çıkarmak yerine gerilim yaratmak isteyenler bunu bu şekilde algılamak istiyorlar. Biz anadilin eğitim dili olmasını, kamusal alanda özgürce kullanılmasını, basın yayın, kültür, ticari alanda özgürce konuşulması gerektiğini savunuyoruz. Milletvekillerimiz bu soruna dikkat çekmek için birkaç kelime Kürtçe kelime kullanıyorlar, bu bile kıyamet kopartıyor. TBMM'nin birbiriyle, toplumla iyi anlaşabilmesi için Türkçe konuşmasına bizim bir itirazımız yok, bizim itirazımız Kürtçeye yönelik tahammülsüzlüğedir. Bu tahammülsüzlüğü esefle karşılıyoruz. Türk halkı, şunda bir defa emin olmalı ki BDP, Kürt sorununun çözümüne ilişkin hangi projeyi ortaya koyuyorsa, ne yapmak istiyorsa o Türkiye'nin çıkarınadır. Türkiye'yi bölecek, etnik çatışma yaratacak hiçbir projede BDP'nin, halkımızın imzası olmaz, ama birileri ısrarla dil bölecekmiş gibi tartışma yaratmak istiyor. Biz tam tersini ifade ediyoruz, tek dil dayatması ülkeyi böler, çatışmaya götürür.'' Kürt sorunun çözümü için BDP'nin somut proje ortaya koyduğunu belirten Demirtaş, Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'i de BDP'yi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etmekle suçladı.