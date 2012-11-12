Demirtaş: İdam Öcalan’a uygulanamaz

“Terör suçlarında idamı tartışabiliriz” diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösteren BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, “İdam yeniden Anayasa'ya girse bile geriye yürümez. Sayın Öcalan'a uygulanamaz” dedi.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, beraberinde bir grup milletvekili ile Belediye Konukevi'nde açlık grevine giren BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, milletvekilleri Emine Ayna, Özdal Üçer, Aysel Tuğluk, Adil Kurt, Sırrı Süreyya Önder ve Sabahat Tuncel ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i ziyaret etti.

Hükümetten çözüm bulmasını isteyen Demirtaş, şöyle konuştu:

''62 gündür defalarca devlet nezdinde görüşmelerde bulunduk, başbakan yardımcısı ve kabine üyeleriyle 10'dan fazla görüşme yaptık, 200'ü aşkın miting yaptık. Geldiğimiz noktada hala tehdit, şantaj, şov yaklaşımı ortaya konuluyorsa kimse kusura bakmasın ama biz canımızı ortaya koymuşsak bize hakaret edenlerde en az bizim kadar dürüst olmak zorundalar. Biz ölümleri durdurmak adına defalarca görüşme yaptık. Bu dakikadan sonra çözümü bulmak zorunda olan hükümettir.

Çünkü BDP ve DTK artık taraftır, bizzat açlık grevinin içindedir. BDP ve DTK artık açlık grevi eylemcisidir. Bu nedenle hükümet görüşme aramalıdır, cezaevlerinde tutuklularla bu meseleyi konuşmak durumundadır. Aksi takdirde hükümetin kendisi sorumludur.''

'Açlık grevini dışarıda devraldık'

Demirtaş, açlık grevine destek veren siyasetçilerin, özellikle ilk gruptaki 64 açlık grevcisinin yükünü omuzlamak istediğini ifade etti.

Gerekirse kendilerinin ölebileceğini ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: “Buradan cezaevlerindeki arkadaşlara özellikle ilk gruptakilere sesleniyoruz; yaşamlarınız bizim için çok önemlidir. Kararınızı gözden geçirmenizi arzularız. Çünkü biz dışarıda arkadaşlarımızla devraldık. Partili arkadaşlarımızı canlarını ölüme yatırmışken, biz parlamentoda hiç bir şey yokmuş gibi çalışma yürütemeyiz. Bu nedenle komisyon çalışmalarını askıya aldık.''

‘İdam cezası Öcalan’a uygulanamaz’

Selahattin Demirtaş, gazetecilerin soruları üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın idam cezasıyla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Demirtaş, şöyle konuştu:

''Başbakanın bile idam edildiği bir ülkede, rahmetli Adnan Menderes'in mirasını devraldığını söyleyen bir siyasi irade idam tartışmasını gündeme getiriyorsa burada durup düşünmek lazım. Bu tartışma hiç kimseye kazandıracak tartışma değildir.

İdam kanunu yeniden Anayasa'ya ve yasaya girse bile geriye yürümez, Sayın Öcalan'a uygulanamaz. Başbakan İmralı da yargısız infazdan mı bahsediyor? Çıkıp bunu söylesin.

İdam cezası geri bir anlayıştır. Doğru bir tartışma olarak görmüyoruz. Türkiye'de bir daha idam cezası olmayacak, kimseye de uygulanmayacak.''